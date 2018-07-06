前進黑龍江 中信闢下一代教育基地

2018年07月06日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

中國信託慈善基金會與中國關心下一代工作委員會、中國社會福利基金會關心下一代基金合作邁入第6年，本月4日選定黑龍江省撫遠市第三中學為第38所「中國關心下一代教育基地」，學生們以整齊畫一的姿態擊鼓，歡迎來自台灣的客人，迎接兩岸攜手合作。

中信慈善基金會執行長高人傑、關工委主任顧秀蓮及常務副主任暨關心下一代基金理事長武韜，親赴黑龍江主持掛牌儀式，預計將有692名學生受惠。累積5年下來，「中國關心下一代教育基地」計畫幫助4萬3575名弱勢學童。

本次掛牌的撫遠市第三中學於去年9月通過掛牌資格審核評估後，撫遠市在短短半年內立刻投入資源達人民幣200萬元，興建新綜合教學樓，可見掛牌所帶來的示範效應極大，這次捐贈的人民幣50萬元善款，主要用於興建學校遠距教學教室。

高人傑表示，5年來，中信慈善基金會與關工委、關心下一代基金攜手並肩，上山下鄉，西至新疆喀什、北達黑龍江漠河、南下海南白沙，而這次幫助弱勢孩童的理念，讓我們飛越近3000公里，讓第38所教育基地跨海落地於極東的黑龍江撫遠。

高人傑特別感謝地方各級關工委大力支持，不少農村學校在掛牌後，有了翻天覆地的變化及廣泛的社會影響，這與中信慈善基金會在台灣推動的「台灣夢─兒少社區陪伴扎根計畫」一樣，改變原本匱乏的弱勢環境，讓下一代有機會翻轉未來人生。

關工委主任顧秀蓮則表示，感謝中信慈善基金會董事長辜仲諒的大力支持，持續為落後貧困地區的教育發展提供解決方案，而且達成超乎預期的成效。

由中信慈善基金會自2013年9月推動「中國關心下一代教育基地」計畫，預計6年內成立30所教育基地，目前掛牌學校已有38所，不但提前達成目標，並且涵蓋大陸25個省與自治區，以及24個少數民族，幫助資源匱乏的弱勢學童，大幅改善學習與生活條件。

(中國時報)