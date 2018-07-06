東京、大阪中古屋 行情看漲

2018年07月06日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

赴日購屋時最在意的事項調查

日本經濟持續升溫，加上東京奧運、世界名將運動會、世界博覽會將先後在東京、關西、大阪登場，吸引全球投資人目光，錢進當地不動產，推升區域房價，依東京KANTEI調查資料顯示，以20坪左右、中古屋為例，東京23區2017年均價為5319萬日圓，與2009年相較，增幅達30％；大阪市也上漲近30％。

日本信義社長何偉宏表示，國人赴日置產最在意的前5大要素分別為「地點、物件價格、投資報酬率、租賃管理及交易安全」，以日本來說，東京及大阪等一級都市，都是日本海內外投資人的首選。

何偉宏表示，日本信義成立以來，以東京都心為經營重點，2016年將服務範圍擴展到大阪都心區及京都上、中、下京區，這些區域的物件具「二高一多」特性，包括指名度高、人口密度高且開發計畫多，極富潛力。

「坊間常有一種以偏概全的誤導說法，即僅稱日本置產可能因匯率產生虧損，卻不計算包括地價與房價增幅、租金收入等收益項目，有欠公允。」何偉宏指出，日本信義從這次調查發現，消費者對匯率變化的關注度並不像其他項目高，愈來愈多人理解匯率起伏是巿場現象無法預測，不盡然代表虧損。

他強調，服務客戶時，多會提醒匯率風險無法預測，也會與客戶分享在不同匯率情況下資金運用方式，例如在日本的台系銀行貸款，或可自行衡量運用銀行貸款平衡匯率風險。

(中國時報)