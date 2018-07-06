我暫不受影響 需正視保護主義

2018年07月06日 04:10 中國時報 許文貞 、 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

歐盟「史上最嚴」個資法GDPR在5月施行後，現又祭出著作權新法，將對各大網路平台造成衝擊。但傳播學者則認為台灣跟進向歐盟看齊，「現在談還太早」，也質疑把關困難；熟悉網路及著作權法律師則指出，歐盟著作權新法，顯示資訊保護主義抬頭。

北辰著作權事務所律師蕭雄淋表示，歐盟著作權新法第11條要求若網站上有新聞連結，網站就須付給該新聞組織「連結稅」，歐洲地區的網友若在臉書上貼出法國、德國新聞網站的文章連結，臉書就必須付費給該新聞網站，而第13條規定網站必須審查所有大小內容是否侵權。不過平台如何判斷侵權？中間也有模糊地帶，更可能因此侵害言論自由。

蕭雄淋指出，國際間著作權法採屬地主義，在台灣轉貼網路連結，不會受到歐盟的著作權法規範，因此無論歐盟新法通過與否，目前暫時都不會影響到台灣用戶。不過，從此次歐盟的著作權新法立法趨勢，顯示再向資訊保護主義靠攏，更加保護著作權。

至於台灣要不要向歐盟看齊？蕭雄淋表示，現在談還太早，「台灣需要先處理非法、盜版內容來源造成的侵權問題。」

政大傳播學院兼任助理教授的李政亮則質疑，此法有把關困難以及所謂非營利網站難以定義的問題。李政亮指出，台灣與歐洲畢竟有國情差異，台灣目前大量的公共事務討論均透過社群網站，若台灣亦向歐盟看齊要付所謂「連結稅」，則社群網站恐難以經營。

(中國時報)