華麗對決 內馬為雪恥一戰

2018年07月06日 04:10 中國時報 黃及人 ／綜合報導 ／綜合報導

比利時前鋒盧卡庫目前攻入4球，仍有機會追上射手榜領先的英格蘭隊長肯恩。（美聯社）

2018世足賽賽程

「森巴軍團」巴西7日凌晨2點將在俄羅斯世足賽8強戰，遭遇本屆踢進最多球（12球）的「歐洲紅魔」比利時，這場將以進攻為主的大戰，關鍵人物當然還是巴西球星內馬，畢竟他很想真正「健康」帶領巴西，再闖世足賽準決賽戰場！

回顧巴西過去4度遭遇比利時，僅在雙方首次對決的1963年友誼賽落敗，接下來3場對決都由巴西取勝，兩隊最近1次遭遇，是在2002年日韓合辦世足賽的16強，當時巴西2比0擊敗比利時，隨後拿下隊史第5次世足賽冠軍。

演很大？羅納度抱不平

巴西如今在教頭提特帶領下，過去25場國際賽當中19場沒讓對手得分，徹底改變過往巴西給人重攻輕守形象，展現攻守均衡的全面球風，本屆世足賽只在小組賽首役遭到瑞士攻進1球，隨後3戰都以2比0的比數完封對手。

內馬表現漸入佳境，畢竟他在上屆巴西世足賽8強遭逢嚴重傷害退賽，造成巴西準決賽慘遭德國7比1痛宰，今年世足賽擺明就想雪恥，甚至被外界批評是「假摔王」也不在意，就連巴西傳奇球星「外星人」羅納度都幫他喊冤。

「我不認為內馬很愛假摔，他是很聰明的球員，知道在場上如何保護自己，畢竟裁判對他的保護不夠，」羅納度說，「當他被外界反覆批評，我只替他感到很不公平，這些評論根本胡說八道，報紙與電視也對他們言論不負責任。」

闖4強！比利時要很拚

巴西在這場8強戰的唯一隱憂，是主力防守中場卡塞米洛前役吞下第2張黃牌遭到禁賽，預計位置將由33歲老將費南迪紐取代，不過先前因傷無法上陣的馬塞洛、篤格拉斯柯斯塔兩員大將，5日都已正常練球，接下來賽事可望上陣。

比利時本屆雖號稱擁有「黃金世代」陣容，盧卡庫更進4球，暫居進球王第2，可惜他們不僅面對巴西生涯戰績處於劣勢，距離上次（也是隊史唯一）闖進4強，也是32年前的陳年往事，想要光靠進攻壓垮巴西並不容易。

(中國時報)