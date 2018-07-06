蘿蔔看世足》紅魔呼叫綠巨人浩克

2018年07月06日 04:11 中國時報 李弘斌

在漫威電影《復仇者聯盟》中，「鋼鐵人」史塔克遇到強敵壓境就會豪氣嗆說：「我們有浩克！」讓綠巨人出馬狂轟猛砸、清理戰場，使鋼鐵人、美國隊長得以從混戰中脫身，拉出高度指揮一干超級英雄。

而在俄羅斯世足8賽強，「紅魔鬼」比利時即將面對「森巴軍團」巴西，也需要像浩克這樣的角色，掃蕩戰場來保護他們的指揮官，也就是效力英超曼城的中場核心、本季英超助攻王德布勞內。

16強對日本之戰，盧卡庫、阿札的表現不若小組賽搶眼，關鍵就是德布勞內遭到壓制，讓他們拿不到好球。日本在中場中路用長谷部誠、柴崎岳、香川真司緊跟著德布勞內，讓他只能遠離禁區拿球，無法送出一箭穿心的致命妙傳。

日本除了癱瘓比利時的中場指揮體系，也讓德布勞內暴露出防守罩門。乾貴士以遠射踢進日本的第2球，就是因為一旁的德布勞內沒有上前協防，才讓乾貴士有機可趁。

掌控中場就能癱瘓比利時，原因是比利時教頭馬丁尼茲的戰術主打3-4-3，此陣型因中場中路僅有兩人，一般得用防守中場，馬丁尼茲卻把攻擊中場德布勞內放在這裡。如此固然能提高攻擊比重，尤其對上退守後場的弱隊，德布勞內就能在禁區外恣意組織送球，對上強隊卻討不到便宜。

比下有餘，但比上不足，比利時宰弱隊有如摧枯拉朽，遇上中場有控球力的對手就打不順，日本固然技術出色，也還只是「亞洲第一」，遑論腳下功夫「世界第一」的巴西。即使頭號防守中場卡塞米洛禁賽缺陣，巴西也有其他人選能夠頂上。

比利時原本有人能扮演「浩克」來保護指揮官德布勞內，但馬丁尼茲放棄徵召難以駕馭的「忍者」奈格蘭，讓整體陣容優雅華麗卻太過相似，少了一頭能幹骯髒活兒、震懾對手的野獸。

別忘記，浩克在《復仇者聯盟3》中一直不肯現身，一干超級英雄最終沒能阻止薩諾斯的陰謀。而馬丁尼茲捨棄奈格蘭的決策，對上巴西可能會付出代價。

（作者為4屆世足轉播講評）

(中國時報)