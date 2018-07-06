瑞典戰神 裸體寫真大噴發

2018年07月06日 04:11 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

世足賽進入8強賽，除了熱力四射的比賽勾動球迷情緒，帥氣男球星在場上力與美的展現，也讓不少球迷血脈噴張，尤其足球明星相對而言身材比例佳，身形精壯結實，向來受到品牌代言或廣告青睞。運動明星不僅在競技場上身價不凡，身形之美也能有「拯救」之效。

美國ESPN製作的特刊《年度運動大賞》（The Body Issue）今年已是第十期，09年第一期出刊時便大受歡迎，銷售量高出其他同類雜誌達35%，從此特刊一直延續至今。

今年邀請的運動明星包括WNBA球星蘇．伯德與女友，效力於美國國國家女子足球隊的梅根．拉皮諾埃「同框」，以及花式滑冰小將亞當．瑞彭等，自然也有令人期待的足球運動明星在其中「寬衣解帶」。

有「瑞典戰神」之稱的足球明星伊布，雖已在2016年的歐洲盃後宣布退出國家隊，但他的國家隊生涯仍以62球穩居隊史的進球王寶座。全裸入鏡，除了精實的身材，伊布一身的刺青也十分吸睛，而他也自言進球之道在於「在球場上我必須非常生氣，找到仇恨目標能給予我能量」。

《年度運動大賞》今年十分吸睛的還包括出櫃的WNBA球星蘇．伯德攜足球球星女友梅根．拉皮諾埃一系列動態展現的肢體美；另一名體壇備受矚目的花式溜冰小將亞當．瑞彭也同樣公開出櫃，他在訪談中強調自己若非出櫃，無法表現得像現在如此自在。

曾為ESPN的《Bodies We Want》拍攝運動員裸體系列的女攝影師Dominika Cuda，過去也曾是一名滑雪射擊的運動員，自2015年起發起運動員慈善月曆計畫，邀集了籃球、芭蕾舞、拳擊、馬術等不同領域運動員裸身拍攝，捕捉他們運動狀態下的健美體態，月曆所得款項均用來為年輕運動員籌措資金及裝備。

(中國時報)