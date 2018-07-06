瑞典戰神 裸體寫真大噴發

瑞典戰神伊布即使退出國家隊2年，身材依舊保持精實。（美聯社）

友善列印
中國時報
／台北報導

世足賽進入8強賽，除了熱力四射的比賽勾動球迷情緒，帥氣男球星在場上力與美的展現，也讓不少球迷血脈噴張，尤其足球明星相對而言身材比例佳，身形精壯結實，向來受到品牌代言或廣告青睞。運動明星不僅在競技場上身價不凡，身形之美也能有「拯救」之效。

美國ESPN製作的特刊《年度運動大賞》（The Body Issue）今年已是第十期，09年第一期出刊時便大受歡迎，銷售量高出其他同類雜誌達35%，從此特刊一直延續至今。

今年邀請的運動明星包括WNBA球星蘇．伯德與女友，效力於美國國國家女子足球隊的梅根．拉皮諾埃「同框」，以及花式滑冰小將亞當．瑞彭等，自然也有令人期待的足球運動明星在其中「寬衣解帶」。

有「瑞典戰神」之稱的足球明星伊布，雖已在2016年的歐洲盃後宣布退出國家隊，但他的國家隊生涯仍以62球穩居隊史的進球王寶座。全裸入鏡，除了精實的身材，伊布一身的刺青也十分吸睛，而他也自言進球之道在於「在球場上我必須非常生氣，找到仇恨目標能給予我能量」。

《年度運動大賞》今年十分吸睛的還包括出櫃的WNBA球星蘇．伯德攜足球球星女友梅根．拉皮諾埃一系列動態展現的肢體美；另一名體壇備受矚目的花式溜冰小將亞當．瑞彭也同樣公開出櫃，他在訪談中強調自己若非出櫃，無法表現得像現在如此自在。

曾為ESPN的《Bodies We Want》拍攝運動員裸體系列的女攝影師Dominika Cuda，過去也曾是一名滑雪射擊的運動員，自2015年起發起運動員慈善月曆計畫，邀集了籃球、芭蕾舞、拳擊、馬術等不同領域運動員裸身拍攝，捕捉他們運動狀態下的健美體態，月曆所得款項均用來為年輕運動員籌措資金及裝備。

(中國時報)

這下糟了 烏拉圭雙槍都掛彩

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。