味全醬油獲食品米其林獎章

2018年07月06日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

iTQi評鑑，味全醬油系列拿下了14顆星。（鄧博仁攝）

「食品界米其林」國際風味暨品質評鑑所（iTQi）公布最新評鑑，在來自90個國家、1850項產品激烈競爭中，台灣醬品類產品共12支獲獎，其中味全更異軍突起，不但旗下淬釀系列連續第3年獲獎，新上市的味全古釀醬油270天釀造系列也有傑出表現，2系列產品共7支獲獎，為台灣醬品類的最大贏家！

2系列7支產品獲獎

iTQi頒發的「風味絕佳獎章」，由來自歐洲烹飪協會175名廚師和品酒師，針對味覺的第一印象、產品外觀、香氣、口感、質地等綜合表現，進行全面性評分，堪稱食品界的頂尖對決，是全球業界人士公認具影響力評鑑之一。

這場全球舌尖上的較勁評比中，味全的淬釀系列連續3年獲頒3星獎章，新推出的味全古釀醬油270天釀造系列更是首次參賽就取得亮眼成績。讓在頒獎會場中的味全人興奮不已！

2015年開始，全系列使用美國IP認證的非基因改造脫脂黃豆片、一級小麥等自然原料來作為釀造醬油原料的味全，這次在新品、古釀醬油270天釀造系列也下足了功夫。

二重釀造更添風味

味全台灣研發中心經理楊禮謙說，與一般產品不同的是，古釀醬油270天釀造系列採用二重釀造技術，讓產品擁有更多的風味物質，醬味濃郁、卻不死鹹，且產品的上色性佳，亦即將消費者對醬油喜愛的關鍵屬性一次囊括。

所謂的二重釀造技術是將釀造出的生醬油，與其他麴料混合，做第2次釀造，透過這項技術可比一次釀造的醬油增添更多的風味物質。

香氣濃郁卻不死鹹

楊禮謙直言，二重釀造最困難的是按古法「夏製麴、秋釀造、冬熟成」方式釀製，以科學控溫模擬季節溫度，投入2倍原料，花較一般一次釀造150天更多的時間、約270天才能完成，耗費較大成本。

楊禮謙說，會這麼「厚工」開發二重釀造新品，就是希望滿足時下消費者偏好不要太鹹、醬味香氣又夠的醬油。對於連續3年用最簡單的原料獲得國際評審青睞，味全期許自己，除了美味要做到國際水準，更要讓消費者吃得健康、安心。

(中國時報)