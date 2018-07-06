從涼拌到燉滷 3種古釀完美搭配

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中國時報
／台北報導

古釀醬油270天釀造系列為今年味全推出的頂級醬油，共有3支不同風味，分別為「古釀醬油」、「薄鹽醬油」及「柚子風味醬油」，首度角逐iTQi就頗獲評審青睞，獲得米其林大廚評鑑共5顆星的認可。

味全台灣研發中心經理楊禮謙說，3支新品各有不同特色，適合烹調不同佳餚。其中「古釀醬油」連結傳統台灣人喜好，加入古法自然完熟的黑豆醬油，完美協調黑豆甘甜與黃豆醬香，醬味深厚且上色性佳，適合中式的燉滷、紅燒料理，如用來滷控肉可更油光。

「薄鹽醬油」入口鹹感不刺激，適合蒸、炒時的提鮮，楊禮謙指出，薄鹽醬油鹽分較傳統醬油低，一般日式醬油裡面會添加鰹魚、昆布，但味全是以二重釀造技術，原汁原味做到薄鹽、醬味也很足夠，適合清蒸或直接沾食，快炒時上色效果也較一般薄鹽醬油佳。

至於「柚子風味醬油」則選用日本高知柚子汁與醬油完美碰撞，口感清新，適合沙拉及沾拌淋等低溫料理，楊禮謙指出，在日本餐飲通路有部分名廚偏好用這巧思增添菜餚味風，故特別進口高知縣柚子高價原料，做出另一番風味，入口時有柚子清香，加上可去除食物腥味，適用於料理海鮮、沾食。

為方便主婦們了解應用方式，全系列商品可透過QR Code線上觀看影音食譜，針對不同烹調用途選擇適合的醬油。

(中國時報)

味全醬油獲食品米其林獎章

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