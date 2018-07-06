逼朝棄核 蓬佩奧要具體承諾

2018年07月06日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美國務卿蓬佩奧預定6日抵達平壤，將與北韓領導人金正恩舉行會談。由於6月12日新加坡「川金會」結束至今已超過3星期，北韓卻一直未採取任何實質性的無核化措施，蓬佩奧此行備感壓力，預料他將會要求北韓，在核武申報清單及棄核時間表方面作出具體承諾。

這是蓬佩奧第3度訪朝。韓聯社報導，蓬佩奧將與金正恩、北韓相關人士會面，基於上周末在板門店舉行的美朝會議結果，進行後續磋商。蓬佩奧在訪朝前公開與金正恩的會面計畫，實屬例外。

藉此行確認廢核誠意

韓聯社指出，此次「平壤談判」有望為勾勒無核化路線圖鋪平道路。據分析，蓬佩奧將藉此行，確認北韓對無核化的誠意，並致力於促使北韓就核申報清單和棄核時間表做出具體承諾。結束訪朝行程後蓬佩奧將飛赴日本，與韓日外長舉行三邊會談，說明訪朝磋商結果。

在川金會上，美朝雙方曾協議「盡快進行後續談判」，但北韓除了在川金會前的5月間廢棄了豐溪里核試場，迄今一直未採取任何實質性的無核化措施。日前美國媒體甚至稱，北韓在隱藏兩倍於寧邊原子能研究中心規模的鈾濃縮設施。此外衛星還捕捉到北韓擴建咸興飛彈製造廠的畫面。

朝拖延 美被牽著走

因此蓬佩奧此次訪朝備感壓力，必須從朝方拿到具體方案。白宮國安顧問波頓日前曾透露正草擬計畫，要求北韓1年內銷毀核武。南韓《中央日報》指出，蓬佩奧若空手而歸，美國很可能被朝方的拖延戰術牽著鼻子走，而萬一事態惡化，朝鮮半島甚至可能會重陷危機。

無功返將重陷危機

美國新聞網站Axios近日報導說，華府有意於9月聯合國大會期間，安排美國總統川普與金正恩在紐約曼哈頓舉行第二次川金會；報導指華府希望以金正恩訪美為誘因，鼓勵平壤採取實際行動棄核。

《紐約時報》指出，川普曾嗆說要讓金正恩領教「烈焰與怒火」，經過川金會之後，川普的態度有了180度大轉變，但如果北韓依然故我推動核武計畫，川普免不了會遭譏諷被金正恩給耍了。

另外，美國以往要求北韓必須做到「完全、可驗證、不可逆轉的無核化」（CVID），但是，最近蓬佩奧轉而提出了「最終、充分驗證的無核化」（FFVD）。根據韓媒分析認為，華府考量到北韓反對CVID，因此在蓬佩奧訪朝前改用FFVD。

(中國時報)