逼朝棄核 蓬佩奧要具體承諾

美國務卿蓬佩奧昨啟程前往平壤，與北韓領導人金正恩展開最新一輪有關北韓核武庫的談判。（法新社）

友善列印
中國時報
／綜合報導

美國務卿蓬佩奧預定6日抵達平壤，將與北韓領導人金正恩舉行會談。由於6月12日新加坡「川金會」結束至今已超過3星期，北韓卻一直未採取任何實質性的無核化措施，蓬佩奧此行備感壓力，預料他將會要求北韓，在核武申報清單及棄核時間表方面作出具體承諾。

這是蓬佩奧第3度訪朝。韓聯社報導，蓬佩奧將與金正恩、北韓相關人士會面，基於上周末在板門店舉行的美朝會議結果，進行後續磋商。蓬佩奧在訪朝前公開與金正恩的會面計畫，實屬例外。

藉此行確認廢核誠意

韓聯社指出，此次「平壤談判」有望為勾勒無核化路線圖鋪平道路。據分析，蓬佩奧將藉此行，確認北韓對無核化的誠意，並致力於促使北韓就核申報清單和棄核時間表做出具體承諾。結束訪朝行程後蓬佩奧將飛赴日本，與韓日外長舉行三邊會談，說明訪朝磋商結果。

在川金會上，美朝雙方曾協議「盡快進行後續談判」，但北韓除了在川金會前的5月間廢棄了豐溪里核試場，迄今一直未採取任何實質性的無核化措施。日前美國媒體甚至稱，北韓在隱藏兩倍於寧邊原子能研究中心規模的鈾濃縮設施。此外衛星還捕捉到北韓擴建咸興飛彈製造廠的畫面。

朝拖延 美被牽著走

因此蓬佩奧此次訪朝備感壓力，必須從朝方拿到具體方案。白宮國安顧問波頓日前曾透露正草擬計畫，要求北韓1年內銷毀核武。南韓《中央日報》指出，蓬佩奧若空手而歸，美國很可能被朝方的拖延戰術牽著鼻子走，而萬一事態惡化，朝鮮半島甚至可能會重陷危機。

無功返將重陷危機

美國新聞網站Axios近日報導說，華府有意於9月聯合國大會期間，安排美國總統川普與金正恩在紐約曼哈頓舉行第二次川金會；報導指華府希望以金正恩訪美為誘因，鼓勵平壤採取實際行動棄核。

《紐約時報》指出，川普曾嗆說要讓金正恩領教「烈焰與怒火」，經過川金會之後，川普的態度有了180度大轉變，但如果北韓依然故我推動核武計畫，川普免不了會遭譏諷被金正恩給耍了。

另外，美國以往要求北韓必須做到「完全、可驗證、不可逆轉的無核化」（CVID），但是，最近蓬佩奧轉而提出了「最終、充分驗證的無核化」（FFVD）。根據韓媒分析認為，華府考量到北韓反對CVID，因此在蓬佩奧訪朝前改用FFVD。

(中國時報)

蔡政府去中 愈走愈遠

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。