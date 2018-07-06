蔡政府去中 愈走愈遠

2018年07月06日 04:10 中國時報 宋秉忠 ／天津報導 ／天津報導

大陸國台辦主任劉結一昨在津台會開幕式致詞時警告，當前兩岸關係更加複雜嚴峻，民進黨當局拒不承認體現「一個中國」原則的「九二共識」，推行去中國化、漸進式台獨活動，蓄意阻撓兩岸同胞交流合作，在危險的道路上，愈走愈遠。

劉結一指出，大陸十三億人已是世界最大市場，同時也是全球第二大經濟體，兩岸關係好，對台灣企業、台灣同胞都好，台灣才會有前途，兩岸關係和平發展是造福兩岸同胞的正確道路。

劉結一此時話鋒一轉直接點名批評民進黨政府；他說，一個中國原則是兩岸政治基礎，堅持體現一個中國原則的九二共識、反對台獨，是確保兩岸和平發展的關鍵；當前兩岸關係更加複雜嚴峻，民進黨當局拒不承認體現「一個中國」原則的「九二共識」，推行去中國化、漸進式台獨活動，蓄意阻撓兩岸同胞交流合作，在危險的道路上，愈走愈遠。

他批評，民進黨當局這些圖謀行徑嚴重危害兩岸關係，直接威脅台海地區的和平穩定，損害中華民族根本利益和廣大台灣同胞的切身利益，是不可能得逞的。

劉結一呼籲，兩岸同胞應以實際行動堅決遏止台獨分裂活動，推動兩岸關係和平發展，要共同擔起民族大義。

劉結一還替惠台31條宣傳，他表示，2月推出的惠台31條出發點是要讓台灣民眾享有大陸同胞同等待遇；為落實中央的惠台31條，大陸各省市也相繼推出惠台措施，包括天津於4日推出的52條。

他指出，惠台31條推出的4個多月來，台胞就業所需的各種證照更快發下來，台商申請營業證更容易，稅費負擔也減輕了，甚至還享有資金的補貼。

他形容本屆津台會兩大特色，一是對接大陸國家發展戰略，為台商搭建多平台；二是先行先試，透過升級版自貿區政策，深化兩岸服務貿易質量；體現習近平「兩岸一家親」精神，打造兩岸命運共同體。

(中國時報)