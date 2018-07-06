普吉島觀光船沉沒 49人失蹤

大陸旅客在普吉島驚傳船難，仍有49人下落不明。圖為獲救的人上岸焦急地等待他們的親友。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

據中新社報導，大陸駐宋卡總領館5日晚間說，該館當天下午得到泰國警方通報，兩艘載有大陸遊客的觀光船分別在普吉府珊瑚島和梅通島發生翻船事故。兩艘船上共有133名遊客，泰方正全力搜救。一說有49人失蹤。

香港東網報導說，兩艘觀光船分別載有98人及30多人，5日因暴風雨而翻沉，船上大部分為大陸遊客。當局指已救起大部分墮海乘客，但仍有49人失蹤，至少一人重傷，另外9人輕傷。

據報導，事發於當地時間下午5時45分，載有近百人的觀光船當時正從拉差島返回普吉島，在普吉島南部對出水域出事，當中部分人是潛水客。多名遊客在海上浮沉，緊急救援隊趕到現場，另有拖網漁船協助搜救，但因天色漸暗及持續強風大浪天氣，救援進度受阻。鄰近地區所有救護車趕到港口接收傷者，海軍亦派出救援船前往協助。

從照片可見，大批乘客被救上橡皮艇，亦有身穿救生衣的獲救者躺於拖網漁船上。其後傷者獲送至碼頭，部分人手腳有傷痕。另一艘載有約35人的觀光船則於蜜月島附近翻側，船上同樣有大陸遊客，泰國當局正全力搜救。

大陸駐宋卡總領館表示，這133名遊客是否都是大陸遊客尚在核實。據總領館介紹，兩艘船上大部分大陸遊客為一日遊自由行遊客及國內某公司職員家屬。

中新社則報導說，截至5日晚8時30分為止，兩艘船上大部分遊客均已獲救，無死亡報導。目前有4名遊客在醫院救治，均為擦傷。但泰方尚不能確認全部遊客已獲救。

(中國時報)

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