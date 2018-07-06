海南無人島開放開發 誠徵島主

海南省開放申請開發利用無人島，許多網友揪當島主。圖為無人居住的椰子洲島。（摘自每日頭條）

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中國時報
林勁傑／綜合報導

大陸海南省海洋與漁業廳最近公布《海南省無居民海島開發利用審批辦法》，開放單位或個人申請開發利用無人島。許多網友都興奮表示「想當島主」。此外，為加強海南開發，大陸國務院副總理韓正兼任「推進海南全面深化改革開放領導小組組長」。

新華社報導，韓正1日到3日在海南省調研並主持召開推進海南全面深化改革開放領導小組會議，報導中稱呼韓正為推進海南全面深化改革開放領導小組組長。

今年4月13日，大陸國家主席習近平宣布，支持海南全島建設自由貿易試驗區，支持海南建設中國特色自由貿易港，賦予海南經濟特區改革開放新的重大責任和使命。

另據《海南省無居民海島開發利用審批辦法》，無居民海島開發利用的最高期限，參照海域使用權的有關規定執行：養殖用島15年；旅遊、娛樂用島25年；鹽業、礦業用島30年；公益事業用島40年；港口、修造船廠等建設工程用島50年。

鳳凰網海南搜狐號昨報導海南多個無人島情況，包括：紅岩島是海南省臨高縣博厚鎮境內一個不足一平方公里的小島。紅岩島上在夜裡經常發出藍色的光，像傳說中的鬼火，當地有人稱為「鬼島」。

加井島是位於海南萬寧市石梅灣內無人島，距市區30公里，全島面積約0.18平方公里。島上沙灘會隨季節不同發生位移，因此也有人稱為「靈島」、「生存島」。

大洲島也叫「燕窩島」，面積4.36平方公里，主峰高289.3公尺，是海南沿海最大的島嶼。椰子洲島由17個島嶼自然形成，是目前海南保留最原始的自然景觀島嶼之一。

(中國時報)

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