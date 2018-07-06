侯友宜訪台東 幫果農發聲

2018年07月06日 04:10 中國時報 楊漢聲 、吳岳修／綜合報導 、吳岳修／綜合報導

新北市長參選人侯友宜5日走訪台東，大聲疾呼政府要學台東縣長黃健庭，將心比心，多增加「友善城市」，藉此銷售產量過剩的農產品，解決價格崩盤問題，這才是最實在的！

下場揮棒 與小球員互動

侯友宜「台東行」行程滿檔，除為果農發聲，並發揮母雞帶小雞功能，為國民黨台東縣長參選人饒慶鈴助選。他先是造訪新生國中棒球隊，重溫昔時棒球隊生活；接著參觀火龍果園及鳳梨集貨場裝箱作業，最後到鹿野高台體驗熱氣球。

他在台東縣立第2棒球場和新生國中棒球隊互動，不僅下場打擊展現球技，並承諾如果新北市選戰勝選，將邀請新生國中棒球隊到新莊棒球場參觀，並協助邀請職棒富邦悍將球員前來台東指導，獲得小球隊員們一致歡呼。

侯友宜參觀果園時，針對農委會主委林聰賢「預測」火龍果可能是下波爆量價跌的水果一事表示，身為農委會主委要體諒關心農民，為農民解決問題；解決問題要有實際的效果，最重要的，就是要將農產品賣出好價格，盼能將心比心。

宣傳小物 每日百份待索

另外，侯友宜競選辦公室首波主打的「厚友誼」宣傳小物小旗幟、布條與貼紙，厚字拆解為「ㄏ」讀音同「好」，搭配「日」與「子」，宣達要讓民眾過「好日子」，呼應侯的競選主軸「安居樂業」，6月22日一發表，1124份不到3天爭搶完畢，侯辦加碼印製3000份，短短2星期又被「侯粉」們登記爭搶一空，侯辦5日宣布即日起每天提供100份宣傳小物，民眾可上官網免費登記索討。

(中國時報)