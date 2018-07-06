苗栗地院 首辦國民法官參審

2018年07月06日 04:10 中國時報 陳慶居 、何冠嫻∕苗栗報導 、何冠嫻∕苗栗報導

苗栗地院5、6兩日舉辦首場國民法官參與審判模擬法庭，5日先行從69位報名者中選任6位國民法官、2人備位，與庭長和2位法官組成合議庭加入刑事審判法庭，模擬審理1件殺人未遂案，檢、辯雙方也各執行公訴及辯護職務。全案預定6日辯論終結宣判後，舉行座談交換意見，期提升司法透明度、反映國民法律感情。

電腦抽籤組合議庭

地院發言人庭長宋國鎮指出，國民法官參審在第七法庭試辦，先以電腦抽籤抽出20人，再經諮詢選任6位國民法官並有2人備位，8人與庭長柳章峰、法官許蓓雯及黃思惠組成合議庭。地檢署由主任檢察官陳宗豪、檢察官擔任公訴人；律師張智宏、柯宏奇為辯護人，另抽選9位影子陪審員及2人備位組成影子團。

檢察長柯麗鈴觀摩

由於首次試辦，柳章峰花頗多時間解說國民參與刑事審判法草案相關條文，參審國民法官的權利義務等。鑑於少數地院選任過程出現瑕疵引發爭議，此次選任國民法官全數諮詢過才做最後決定。地檢署檢察長柯麗鈴，也到場觀摩參審流程。

模擬法庭以2014年1件殺人未遂案為模擬案件，因案情複雜，截至5日下午5時，只進行完證人詰問，6日再詰問被告范姓恐怖情人，接著進行辯論及評議、宣判。為讓國民法官有效實質參與審理，期間安排2次中間討論。

法院預定6日下午舉辦座談會，由參與活動的民眾、4位評論員、2位觀察員及審、檢、辯3方代表，直接進行座談交換意見。

宋國鎮表示，法官面對制度重大變革，必須及早因應，希望讓提升司法透明度、反映國民法律情感、增加民眾對司法信賴度，模擬審判有助審、檢、辯3方嘗試依新制運作，了解制度內涵並累積經驗。

(中國時報)