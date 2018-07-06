被列邵族領域 魚池鄉民抗議

2018年07月06日 04:10 中國時報 沈揮勝 ／南投報導 ／南投報導

行政院原住民族委員會6月公告「邵族原住民族土地或部落範圍」，竟將南投縣魚池鄉2/3土地畫為邵族傳統領域；該鄉邵族人口不及全鄉人口2％，此公告引發鄉民憤怒、恐慌；魚池鄉公所與鄉民代表會5日舉辦記者會，遞連署書並提訴願，嚴正要求中央撤銷該畫設案。

任何更動 需經部落同意

魚池鄉全鄉土地面積1萬2137公頃、人口1萬6900人；邵族則為43戶、300人。原民會6月11日公告，該鄉除了私有土地，鄉內其餘8095公頃土地竟然全部畫入邵族傳統領域。

依《諮商取得原住民同意參與辦法》白紙黑字載明，原住民傳統領域任何開發施作行為，大至鐵路、港口興建，小至排水溝或墓園修建，都需經部落同意。

此公告一出，全鄉嘩然！鄉代會6月22日召開臨時會，邀鄉公所與鄉民疾聲抗議，並發動連署，要求原民會撤銷畫設；會中鄉親群情激憤，怒斥「豈有1萬6000多人受制於300人、看300人的臉色過活的道理？」

公告一出 聲稱只是形式

連署活動至5日已逾4000份；南投縣政府、魚池鄉公所都提出建請原民會撤銷畫設公告訴願書，分別於4日寄出，府、所都強調原民會在公告前，未先到地方開說明會、未與鄉民先溝通，98％以上鄉民受制於不到2％的邵族人，不符程序與公平原則。魚池鄉長陳錦倫表達嚴正聲明與抗議，盼中央修正調整範圍。

鄉代會主席張德林則稱，曾找邵族溝通，邵族人一再解釋畫入傳統領域只是形式宣示，對地方小建設、小修繕不會為難。「既然只是形式，那何必要有畫設『舉動』來衍生對立？邵族與漢人百年相安無事，當政者又為何要作這樣的『舉動』？」

(中國時報)