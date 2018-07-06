古蹟設微氣候站 防災零時差

2018年07月06日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

0206南台地震造成嘉義、台南、高雄古蹟、歷史建築損壞，隨著文化保存觀念抬頭，文化部文化資產局陸續於40幾處國定古蹟建立「微氣候站」，結合3D掃描啟動預警機制，如日前鹿港大雨偵測時雨量110毫米就會淹水，數據比中央氣象局更貼近在地、古蹟防災需求。

測得數據 貼近在地

以往各類型災害發生時，救災皆以搶救人命優先，近年地震、豪雨等災害也造成古蹟、歷史建築損害，以台南來說，古蹟與歷史建築總修復經費高達2.2億元，文資局未來一旦遇災害，將啟動文化資產災防中心，現已建立平台，並與各縣市文化局、古蹟負責單位等進行教育訓練。

文資局強調，古蹟一旦損壞，不僅修復時程曠日費時且所費不貲，近來陸續於國定古蹟建置「微氣候站」，並啟動3D掃描，彙整相關建築面臨災害細節狀況回報給國家地震工程研究中心，透過試算、建立古蹟耐震評估。

文化資產保存研究中心副研究員蔡育林說，中央氣象局向來針對較大地區進行氣象預報、監測，相關資料未必相對應古蹟之用，微氣候站則針對古蹟而設，監測古蹟室內外包括自然環境劣損因子、天然災害、人為破壞等，全台建置40幾處、台南目前設有10多處。

近日大雨 有效示警

近來連日豪雨也提供「微氣候站」進行測試的機會。蔡育林說，中央氣象局預報彰化鹿港時雨量200毫米才會淹水，但微氣候站則是測到雨量達110毫米，龍山寺就淹了，結合正建置中的「文化資產災害情資網」，將相關示警資料即時提供給古蹟負責人掌握第一手資料，提早做出防災準備。

文資局也攜手國震中心研擬科技防災，國震中心指出，傳統住宅防震未必適用古蹟，因古蹟年代、結構不同，目前參考日本經驗針對古蹟進行特殊評估，結合3D掃描古蹟、古蹟磚牆力學分析等，評估古蹟耐震能力。

(中國時報)