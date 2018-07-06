蘇貞昌深坑石碇拜票 直播推美食

2018年07月06日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

民進黨新北市長參選人蘇昌貞5日前往深坑、石碇尋求鄉親們的支持，他先拜訪石碇老人會與長者們話家常，中午再轉往深坑大樹下餐廳開直播介紹當地美食。蘇貞昌強調，銀髮族要照顧，偏鄉也不能忽略，偏鄉有發展，青年才能返鄉，讓新北市成為千萬人的舞台。

蘇貞昌首站拜訪石碇老人會，他致詞時提到，台北縣長任內每月發給里長5萬元，讓里長好做事，但新北市升格後，整體預算增加，5萬塊卻沒有增加，甚至所有的事情都要跟市政府報告，未來他要提升效率，讓地方建設不再延宕。

蘇貞昌表示，未來要向中央爭取資源，照顧銀髮族、發展偏鄉，更要讓周邊城市市民都來新北市，讓新北市成為千萬人的舞台，他更向石碇老人會理事長楊萬益說，「今天我講的你要記下來，我一定會做，但有一件事要你們幫忙，就是讓我當選！」

隨後，蘇貞昌轉往深坑，繼續透過臉書直播美食，與民眾拉近距離，他說，深坑有歷史、有文化，在紅磚樓下品嚐在地特有焦香味臭豆腐，是一大享受。

對於深坑未來的規畫，他提到，將來要讓交通方便，並且提升地方建設，更不能忽略照顧銀髮族，「蘇貞昌2.0就是要締造新北2.0」，讓新北處處發展起來。

蘇貞昌結束午餐後，前往深坑天龍宮參拜，再回到老街與里長、商圈幹部座談，行程滿檔。

(中國時報)