蘇貞昌深坑石碇拜票 直播推美食

友善列印
中國時報
／新北報導

民進黨新北市長參選人蘇昌貞5日前往深坑、石碇尋求鄉親們的支持，他先拜訪石碇老人會與長者們話家常，中午再轉往深坑大樹下餐廳開直播介紹當地美食。蘇貞昌強調，銀髮族要照顧，偏鄉也不能忽略，偏鄉有發展，青年才能返鄉，讓新北市成為千萬人的舞台。

蘇貞昌首站拜訪石碇老人會，他致詞時提到，台北縣長任內每月發給里長5萬元，讓里長好做事，但新北市升格後，整體預算增加，5萬塊卻沒有增加，甚至所有的事情都要跟市政府報告，未來他要提升效率，讓地方建設不再延宕。

蘇貞昌表示，未來要向中央爭取資源，照顧銀髮族、發展偏鄉，更要讓周邊城市市民都來新北市，讓新北市成為千萬人的舞台，他更向石碇老人會理事長楊萬益說，「今天我講的你要記下來，我一定會做，但有一件事要你們幫忙，就是讓我當選！」

隨後，蘇貞昌轉往深坑，繼續透過臉書直播美食，與民眾拉近距離，他說，深坑有歷史、有文化，在紅磚樓下品嚐在地特有焦香味臭豆腐，是一大享受。

對於深坑未來的規畫，他提到，將來要讓交通方便，並且提升地方建設，更不能忽略照顧銀髮族，「蘇貞昌2.0就是要締造新北2.0」，讓新北處處發展起來。

蘇貞昌結束午餐後，前往深坑天龍宮參拜，再回到老街與里長、商圈幹部座談，行程滿檔。

(中國時報)

甲魚獲雙標章 穩定輸日保證 捷運綠線 打造智慧列車

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。