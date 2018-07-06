捷運綠線 打造智慧列車

2018年07月06日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

捷運綠線GM01標機電系統統包工程5日舉行簽約儀式，智慧綠線捷運導入西門子的通訊式列車控制CBTC系統，可達到最高等級GoA4全自動無人駕駛功能，兼具「智慧偵測」、「智慧節能」、「智慧維修」、「智慧服務」等優異功能，智慧化、數位化、科技化將是捷運綠線最大特色。

鄭文燦表示，捷運綠線GM01標機電系統統包工程今年6月25日決標，由德國西門子公司、中華工程、韓國現代樂鐵所組成的團隊得標，未來將共同承攬，西門子公司負責行車監控系統、韓國現代樂鐵負責車輛、中華工程負責供電，與市府攜手打造全長27.8公里的捷運綠線。

捷運工程局長陳文德表示，捷運綠線機電標智慧偵測結合IoT物聯網及大數據等數位化科技，提供轉轍器診斷、直流電纜故障辨識以及車輛零組件汰換狀態預測系統，同時利用大數據判讀，自動計算並採用最節能的行車模式，LED車內智慧燈光系統，依據周遭環境的亮度自動調整車內燈光明暗。

鄭文燦提到，列車可以偵測到孕婦上車，首創舒適友善「好孕到」讓座系統，孕婦可領取「好孕到」感應磁扣，上車時車門上自動感應器會偵測有孕婦上車，提醒附近乘客讓座；而利用「AR擴增實境」技術，讓維修人員透過模擬影像增加練習機會，提升故障排除能力。

捷工局指出，捷運綠線由八德建德路起，橫跨八德、桃園、蘆竹、大園等4行政區，全線共21座車站，將串連桃園火車站及機場捷運，為航空城聯外重要交通骨幹。

除GM01機電系統統包工程標，未來也將陸續發包GC01至GC05土建標，捷運綠線第一階段工程將在今年10月動工，預計2025年陸續通車。

(中國時報)