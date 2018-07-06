解水患 鹿港催生景觀滯洪池

暴雨讓圓林園幻化美麗的湖泊，鹿港鎮公會堂淹成大水塘，也要結合鹿港溪，催生滯洪池的景觀公園。（吳敏菁翻攝）

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中國時報
／彰化報導

連續12小時雨彈狂下，讓彰化縣員林鎮去年落成的圓林園幻化成美麗的湖泊，暴雨似是驗收了景觀草地公園的治洪效果；鹿港已連續多年每遇豪大雨，公會堂就淹成大水塘，老街漫成漂漂河，被罵翻了，彰化縣政府已著手催生結合鹿港溪的休閒、景觀滯洪池。

連續幾年鹿港都淹水，暴雨太集中是天災，老鹿港人也感慨，往年久久才因颱風小淹水，且退得快，因老市區外圍有很多埤塘，發揮蓄洪池效果。像文開國小、洛津國小一直到央廣電台、鹿港高、國中外圍，幾百公尺就有小水塘，密度高。

但近20年來，因都市開發，水塘被填，尤其地勢較低的電台附近，幾乎都成停車場，取代防洪功能的排水溝又常阻塞或施工瑕疵，導致動不動就淹水，老街難以擺設做生意，住戶已被水泡到蜂窩性組織炎。

鹿港要打造國家級的歷史風景區，首要之務就是解決淹水，這次暴雨也讓彰化許多地方都淹，首座景觀滯洪池圓林園雨停後，呈現如夢似幻的湖光水色，讓人驚喜。

彰化縣長魏明谷指出，圓林園附近10個里沒淹水，但員林西區淹水還是嚴重，考慮在辭修路附近再加碼蓋1座；鹿港也要蓋，但能結合景觀更好，需得先尋覓2、3公頃以上土地，做進一步規畫。

水資處表示，二林萬興排水、第四水路和鹿港馬撿溝都有設計結合排水系統配套的滯洪池，花壇排水也要設計2處，並結合休閒、景觀。

(中國時報)

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