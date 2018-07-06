雲縣補貼花生農 每公頃萬元

2018年07月06日 04:10 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣今年一期作花生因病害加上水災，農民損失慘重，因採收進度與受損程度不一，5日統計受損程度7％，仍未達中央天然災害救助受損程度20％標準，10日將啟動第二次勘災，無論是否能獲中央補助，雲林縣府每公頃都補助1萬元。

農業處統計，全縣花生種植面積4700公頃中，有623公頃花生申報因浸水發芽或因腐莢病失收，包括元長鄉250公頃、崙背鄉80公頃、東勢鄉66公頃、虎尾鎮60公頃、土庫鎮60公頃、四湖鄉46公頃、北港鎮35公頃、口湖鄉15公頃、麥寮鄉10公頃、大埤鄉1公頃，損害程度是7％。

今年花生失收有兩大原因，一是採收前天氣太熱土壤高溫以致病菌滋長，農民灌水降溫時間點錯誤，造成病菌大面積擴散，腐莢病嚴重。採收期連續降雨，不少花生田泡水發芽失收。

農試所專家勘查研判，豪雨過後發芽情形會延續，1周後就會更明顯，建議7月10日再進行第2度勘災確認。

農業處指出，依據天然災害救助辦法規定，花生田受損面積超過5％、損害程度達20％才能獲每公頃救助2萬4000元，因各鄉鎮採收進度不一，以致花生受損總面積不如預想得大，將累計到下周勘災的程度為準。

農業處說，縣府為彌補花生農辛勤1年的損失，不論是否達中央救助標準，從縣庫提撥4700萬元專案補貼，對象是設籍於雲林縣且落花生田座落於本縣的農民，有申報種植花生且經勘查合格在案者，每公頃補貼1萬元，估計全縣2萬6000筆花生田符合。

(中國時報)