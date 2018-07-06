采盟經援石門國中 出國打巴黎盃

2018年07月06日 04:10 中國時報 陳麒全 ／桃園機場報導 ／桃園機場報導

采盟免稅店5日在桃園機場第2航廈舉辦「歡送桃園市立石門國中出國競賽」活動，期盼有「石橄當」之稱的石門國中橄欖球隊，能夠在法國邀請賽中有亮眼的表現。

桃園市龍潭區石門國中橄欖球隊於今年全國橄欖球錦標賽中，不但擊敗台灣各地傳統勁旅、勇奪睽違30年的全國橄欖球賽冠軍盃，更因此獲邀參加7月法國巴黎盃國際橄欖球分齡賽，搏得與各國好手切磋球技的機會。

然而，校方因現有資源有限，無論機票、住宿或是球具裝備的更新，都需要透過多方的募資，才能夠讓學生們圓夢出征。

采盟免稅店董事長古素琴說，采盟相當重視台灣運動教育的發展，當得知石門國中橄欖球隊有經費短缺的狀況時，立即與學校聯繫，希望能夠為想出國比賽的小球員們盡一份心力，多多累積國際比賽的經驗，對他們來說是相當難得可貴的，對於未來橄欖球這項運動的整體發展也很重要。

采盟以行動力挺石門國中橄欖球隊圓夢，知道橄欖球隊有經費短缺，捐贈出國競賽的經費，以及回國後續訓練設備的維護更新，共計25萬元，更在球隊5日出國當日特別規畫「歡送桃園市立石門國中出國競賽」活動，采盟免稅店員工也在桃園機場為這群熱愛橄欖球的孩子加油打氣，全力支持石門國中橄欖球隊在國際賽事的運動舞台上發光發熱，並預祝凱旋歸國。

(中國時報)