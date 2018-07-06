新竹300博覽會 6主題夢想起飛

新竹市長林智堅（右二）5日在「新竹300博覽會」記者會中體驗在地美食DIY，並邀請全國民眾前來共襄盛舉。（陳育賢攝）

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中國時報
／竹市報導

新竹市政府擴大舉辦竹塹城開墾300年，將於21日起連續9天在文創館推出「新竹300博覽會─親愛的新竹，300個明日夢想」活動，現場有包括打造光輝城市等6大主題展區，要讓民眾了解先民在竹市奮鬥的歷史，同時感受地方的企業、美食與文物。

市府指出，此次新竹300博覽會邀請到台積電、台灣玻璃及新竹物流等在企業共同設立企業館參與展出，另，博覽會也設置新竹好物館，邀請約75家在地特色店家共同參展，市長林智堅昨天在宣傳記者會中邀請全國民眾前來共襄盛舉。策展人龔書章指出，博覽會是以「親愛的新竹，300個明日夢想」為題，展出6大展區，包括光輝城市、酷暖城市、自造城市、不老城市、超萌城市、漫遊城市等6個主題。

光輝城市是以3D立體光雕投影，將竹市與國際大城並列，一窺城市建設展望，也展示30位城市無名英雄的明日夢想；自造城市展示科技城的AI、IoT產業，透過AR、VR虛擬實境，以及積木操作，讓孩子理解帶領城市邁向未來的高科技。

不老城市以4座觸控牆、4條長軸多媒體，以老照片牆讓時光倒轉回過去。超萌城市以兒童、青年為主角，展現新校園運動與青創基地的青春特色。漫遊城市則以3D動畫，讓市民感受新竹大車站模型，以及新竹左岸、漁人碼頭等水岸藍帶的魅力。

此外，新竹市文創館1樓另設有「新竹好物館」，以新竹特有的風為主題邀請包括彭成珍餅舖、丸竹化妝品等75間店家參與，並規畫每3天為1檔次輪流展出，民眾在每個檔次都可以買到不同的伴手禮。活動資訊可至市府官網或新竹市新鮮事粉絲團查詢。

(中國時報)

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