王功漁火節 魏明谷、王惠美同框

2018年07月06日 04:10 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

魏明谷、王惠美同框拚觀光！彰化縣盛事「王功漁火節」將在14、15日登場，民進黨籍彰化縣長魏明谷、國民黨縣長參選人王惠美與芳苑鄉長洪和炉5日齊聚為活動宣傳。魏明谷宣布，今年漁火節的夜間燈光裝置藝術將持續到12月10日，要讓全國遊客從夏季驚艷到冬天。

在福海宮舉行的宣傳活動，邀海洋音樂會女歌手杜忻恬代言，還發表由唐銘良為王功創作的專屬歌曲《王功漁港尚介讚》。縣議員謝彥慧、吳淑娟，縣議員參選人洪騰明、蔡金蓮、鄉長參選人林保玲等也都出席「王功燈塔」的燈火啟動。

魏明谷表示，「北貢寮、中王功、南墾丁」是台灣3大夏季景點，今年王功漁火節的4大主軸為海洋音樂會、煙火秀、王功老街踩街及美食饗宴，歡迎全國鄉親在炎炎夏日到王功，白天欣賞夕照與黃金海岸，晚上看燈海品嘗小吃，體驗王功人的熱情 。

他說，去年王功漁火節的夜間燈光藝術是到農曆七夕情人節，今年將在11日點燈後持續到12月10日，足足5個月，屆時王功漁港、漁港路、景觀橋及福海宮布置光耀奪目的LED燈，要讓全國民眾感受到王功越夜越美麗。洪和炉表示，王功平日就是休閒旅遊的好去處，美食也十分有名，珍珠蚵現正肥美，今年漁火節將更加熱鬧，歡迎各地遊客來參加漁火節，留下美好記憶。

(中國時報)