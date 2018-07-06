龜丹湯屋落成1年 等嘸使用執照

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中國時報
／台南報導

台南市楠西龜丹溫泉體驗池為當地重要觀光設施，龜丹社區發展協會去年斥資700萬元在龜丹興建湯屋，因為使用執照尚未核准，卡關近1年仍無法營業，地方質疑市府行政效率過慢。台南市政府觀光旅遊局表示，目前正在審核使照，通過後最快今年底前就可以營業。

觀旅局推動龜丹溫泉體驗區促參案，2015年與龜丹社區發展協會簽約，由龜丹社區發展協會經營溫泉體驗區，並出資700萬元興建湯屋和鍋爐設施，去年8月13間嶄新的湯屋落成，卻因使用執照卡關，至今無法開放泡湯。

龜丹社區發展協會里幹事林錦州表示，協會當初和市府簽下3年的經營合約，耗資700多萬元蓋好湯屋，卻受限水保、使照等法令，導致湯屋遲遲無法對外營業，現在每個月還要支出租金3萬元，再加上水、電費和員工薪水5萬元，1年就要支出近百萬元，「若是民間公司早就倒閉！」

林錦州表示，每個周末平均有600名外地遊客來龜丹溫泉體驗區泡腳，其中65歲以上不收費，地方多盼望市府能夠盡早核發使照，讓更多人可以來龜丹溫泉體驗區泡湯，帶動地方觀光發展。

觀旅局風景管理科表示，地方送件申請建、使照的過程都很正常，強調沒有刻意延宕，今年6月底已收到使照申請文件，目前仍在審查中，審核通過後，最快2個月內龜丹溫泉湯屋就可以對外營業。

(中國時報)

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