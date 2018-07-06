屏東蔚藍海洋 穿梭星國街頭

2018年07月06日 04:11 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

「沒來過屏東，別說你到過台灣！」繼去年屏東跨海廣告登上香港巴士，引爆網路熱議後，屏東縣政府今年加碼進軍新加坡行銷，屏東蔚藍海洋隨著400輛計程車及5台大型巴士，穿梭新加坡街頭，透過簡單霸氣的slogan強力主打「屏東」印象。

屏縣府觀傳處長黃建嘉指出，依據交通部觀光局統計顯示，近10年來自港澳、星馬遊客逐年增加，去年港澳來台觀光遊客達147萬人次，和日本來台遊客數相差無幾，僅次於中國，新加坡遊客也有32萬人次，不少人都非常喜愛到墾丁自由行。

且交通部觀光局最新公布「2017年來台旅客消費及動向調查」報告中，墾丁國家公園更是外國觀光客最喜歡的台灣十大景點冠軍，顯見屏東是海外遊客來台的首選。

為強化屏東觀光印象，縣府近年在海外推出形象廣告，去年暑假「沒來過屏東，別說你到過台灣」的廣告詞，登上香港街頭雙層巴士，成為香港吸睛街景，並在社群網路上引發熱烈話題。

今年鎖定新加坡進行另一波車體廣告宣傳，4月起400輛包裝著屏東美麗海岸景色的計程車，穿梭於新加坡街頭巷弄；暑假期間，再加上5台大型街頭巴士，行駛商圈購物路線，就是要讓新加坡民眾「看到」、「知道」屏東。

除海外形象廣告，縣府也積極參與國外旅展，今年計畫組團前往泰國、新加坡，同時在日本大阪舉辦推介會，期待吸引更多遊客造訪。

(中國時報)