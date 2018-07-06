連日雨 朴子日曬米粉業者頭疼

2018年07月06日 04:10 中國時報 張伊珊 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉縣朴子市義興米粉廠，是縣內僅存採用天然日曬法製成，只要風和日麗，便能看見一板又一板米粉在陽光下曝曬、吹風。但近年來國人飲食習慣改變，讓從事日曬米粉工作長達45年，今年已高齡81歲的沈姓老闆，大嘆生意「一年不如一年」，連日降雨更讓業者十分頭疼。

沈老闆指出，日曬米粉做工繁複，且要長時間投入，每天至少要10小時，米粉由機器製作完成後，放入蒸籠蒸熟，靜置1個晚上，隔天開始進行人工洗淨、捲捆及推至戶外天然日曬等工作，既耗時又需大量人力，重點是要「靠天氣」吃飯，連日來的降雨就是米粉業者十分頭疼。

由於堅持米粉採天然日曬法，因此每天產量有限，不像使用機器烘乾，可大量生產，但沈老闆認為「夠賣就好」，況且現在人工難請，加上年輕人大多只會吃米粉，「很少人買回去自己炒」，銷售情況一年不如一年。儘管如此，日曬米粉口感Q彈不易斷的特性，仍吸引不少忠實顧客。

近年來，朴子市公所積極推動觀光導覽，現已連結10處在地景點，包含刺繡文化館、水道頭、郡役所及配天宮等，多以步行可抵達為主。民政課長林國彰表示，民眾若有導覽需求，皆可事先向公所申請，但因米粉廠位處郊區，目前尚未規畫進導覽地圖內，民眾若想多了解朴子傳統產業，「很樂意」進行推廣。

(中國時報)