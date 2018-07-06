日月光攜手高榮 醫療車服務偏鄉

高雄榮總與日月光5日推出智能行動醫療巡迴車，服務偏鄉，左起為日月光集團行政長汪渡村、高雄榮總院長劉俊鵬。（林瑞益攝）

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中國時報
／高雄報導

高雄榮總與日月光集團共同打造「智能行動醫療巡迴車」，將結合長照、高齡健康守護等，並擁有雲端系統，可即時與高榮連線，成為行動高榮，預計明年啟動，嘉惠偏鄉與弱勢民眾。儘管1輛要價新台幣1500萬元，但日月光表示，未來不排除有第2輛、甚至第3輛智能醫療巡迴車。

「智能行動醫療巡迴車」捐贈儀式5日在高雄榮民總醫院舉行，由高雄榮總院長劉俊鵬與日月光集團行政長汪渡村主持，宣示合作打造台灣第1輛功能最齊全、設備最高階的智能醫療巡迴車。

劉俊鵬說，智能行動醫療巡迴車未來將為高高屏民眾提供更先進優質的設備，預防衰老及高齡健康也是本車主打服務亮點，提供骨質密度、肌少症、衰老症等多項檢查，還有輪椅升降系統，方便行動不便者檢查。巡迴車也將掌握大數據，讓健康檢查變得更全面，不再只是昔日的抽血看報告的健康檢查，會對民眾提出建言。

高榮表示，未來團隊服務透過人工智慧，將病人檢測資料上傳雲端，透過雲端數據整合，即可獲得骨質密度檢查、肌少症檢查的即時報告，並有智能機器人，提供多國語言翻譯，讓行動醫療巡迴車不只服務國人，還可以服務外國人、新住民等。劉俊鵬說，未來會視任務搭配乳房攝影車、子宮頸抹片車，並提供成人健檢、老人健檢及四大癌症篩檢的服務。

(中國時報)

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