遠雄再遞件 大巨蛋重啟都審

2018年07月06日 04:10 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

年底選舉將至，遠雄大巨蛋成為台北市長柯文哲連任罩門，都發局原定4月舉行都審大會，遠雄卻在3月底申請撤件，市府、遠雄經協調仍無共識，遠雄直到上月底才重新遞件，都市設計及土地使用開發許可審議第4次變更案幹事會排定24日舉行。遠雄發言人楊舜欽表示，近期歷經多次與市府協商仍沒進展，遠雄決定重新遞件，回到體制內討論，往後協商或契約爭取權益才有所依據。

針對大巨蛋案，市府原定4月3日舉行都審大會，不過，因都發局主張大巨蛋不符「建築技術規則」第97、127條，遠雄則認為建築技術規則不應是都審大會範疇，一度申請都審大會延後，但都發局決定照常舉行，讓遠雄在3月底申請撤件。

遠雄3月底撤件後，近期除向市府提出成立調解委員會，希望透過委員會釐清雙方合約內容的義務，同時也密集與市府相關局處開會，柯文哲也曾參與部分會議，針對消防安全、交通動線等議題討論，但遠雄與市府依舊沒共識，遠雄已於6月27日掛件，重啟都審程序。

遠雄重啟都審須經過幹事會、大會等流程，其中，幹事會已經排定7月24日開會，並通知遠雄、市府都發局、建管處、當地里辦公室等單位列席。

楊舜欽表示，撤件後至今已3個月，當初市府拿「建築技術規則」第97、127條來卡遠雄，所以遠雄決定先撤件協商後再遞件，最近一個月密集與市府開會協商仍無進展，開發商回過頭還是有履約義務，因此上周重新遞件，希望與市府協商過程回到體制內，有會議記錄、具體發函紀錄。

市府發言人劉奕廷說，遠雄本來就一直都有跟都發局開會，不是最近才有，有些會議市長有在場，但因他不在會議中，不清楚市長與遠雄會談內容，相關會議記錄待彙整後會上網公告，一切公開透明。

(中國時報)