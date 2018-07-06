到科博館長知識 看古代人說故事

國立自然科學博物館推出《古代人說故事》考古發掘成果展。（陳淑芬攝）

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中國時報
／台中報導

國立自然科學博物館推出《古代人說故事》考古發掘成果展，展出目前最新考古文物，有距今4000多年前安和遺址出土的「母與子」遺骨，婦人托嬰低視的遺骨依然感動人心，還有首度公開的有南屯山仔腳遺址發掘的鐵刀，及安和遺址中戴鯊魚牙玉飾的青年，讓民眾見證古代人類及生活文化。

科博館更新常設展，推出《古代人說故事》，展出考古研究成果，以動畫影像剪輯及多媒體互動的活潑呈現，還設計規畫「考古文物修復室」及挖掘現場展示區，讓大小朋友見識挖掘、修復古蹟場景，5日開幕就吸引民眾駐足參觀。

科博館館長孫維新表示，他在1992年參觀大陸河南仰韶文化遺址，看到挖掘出土的數千年前陶器震撼又感動，雖當時現場環境及維護條件不甚理想，但證明人類數千年的歷史真實的存在，希望《古代人說故事》能讓民眾驗證歷史課本裡寫的故事，看到台灣古代文化發展歷程。策展人科博館人類學組主任屈慧麗表示，這些出土文物應該是活的，而不是放在收藏室裡，希望能讓孩子們進一步體驗與認識，感謝捐贈古生物化石的「石頭老爹」李天德等人協助支持。

科博館表示，安和遺址M46戴鯊魚牙玉飾的青年，配戴玉飾應為陪葬項鍊，台灣南及東部距今約4、5000年遺址也發現鯊魚牙齒，對先民應有象徵意義。

(中國時報)

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