水上摩托車隊 7月21日橫越黑水溝送愛

2018年07月06日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

21日將有來自全台多縣市，多達上百輛水上摩托車集結在澎湖縣馬公第一漁港進行海上大會師，投身參與這項活動的嘉義縣救難協會理事長徐紹唐表示，當天是為了送救生衣等救援設備到澎湖所展開的橫越黑水溝愛心行動，希望在車友的募捐下，能讓澎湖救難協會日後救災更事半功倍。

徐紹唐說，各地救難協會都會彼此合作、聯誼，恰巧這次澎湖救協新舊任理事長交接，鑑於協會運作不易，得知友會有救生衣等設備需求，包括嘉縣體育會水中運動委員會和台中、嘉義縣、彰化縣和台南市的救難協會，以及花蓮縣水上摩托車協會、新北市救難協會水域搜救隊、桃園市水上摩托車救援協會、南投縣山區救災防護協會神鷹山區搜救隊和台灣水上摩托車協會7個車隊馬上自發募集15萬元。

徐紹唐說，考量澎湖救協以海上救災為主，捐款購買的20組急流救生衣能讓搜救人員在海浪中活動更方便，另提供空拍機也是想讓友會執勤海上勤務時，在茫茫大海中較容易搜尋目標，而這些物資都會在20日由水上摩托車隊從布袋出發送往澎湖，21日再進行海上大會師，象徵水上摩托車愛心大集結。

考量到天候狀況，徐紹唐指出，為顧及車友安全，會視情況決定20日要不要出海，如屆時天候不佳，再安排團員搭機把設備送到澎湖，送愛行動不因天候受影響。

(中國時報)