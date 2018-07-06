陳學聖會勘 遭嗆收割政績

2018年07月06日 04:10 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

台鐵中壢火車站使用超過40年，旅客行經廁所前都聞到屎尿惡臭，屢被網友票選為「全台最爛火車站」。為甩臭名，歷經半年改造將完工，國民黨桃園市長參選人陳學聖5日前往視察；但市長鄭文燦6日將前往中壢火車站會勘，陳學聖卻搶先一步，市議員王浩宇在陳學聖到達前，嗆收割政績，現場一度陷入混亂與尷尬。

陳回批何來收割之說

對此，陳學聖表示，2017年5月18日與多位市議員到中壢火車站共同會勘，再向交通部爭取經費做改善工程，這與地方政府和市議員都沒有關係，何來收割之說，他們才應該做好火車站外的改善，趕快做好地下化才是最要緊的事。

中壢車站每日進出旅客超過5萬7000人，是全台旅客數第3多的車站，不過民眾普遍印象都是「廁所超級髒亂」，小便斗卡滿尿垢，甚至流到地板上，而地板也總是溼答答，臭味始終消散不去。台鐵局在今年1月開始動工修繕廁所，花了半年時間，公廁的新面貌總算曝光。

全新廁所9日將啟用

中壢火車站長陳志碩表示，站前廁所改善全部座翻修，女廁11間、男廁5間、小便斗7座，提升廁所採光，還有一座無障礙廁所。台鐵車站月台少有公廁，為提升旅客的方便度，也在中壢站月台內新設公廁，有男廁2間、小便斗2座及女廁4間，如廁不需再跑到站外，廁所將於9日啟用，站前流動廁所也將撤除。

陳學聖表示，廁所是一件小事，卻是民眾的大事，中壢車站改建工程停擺，4年已過去，但是不能讓近出中壢火車站的旅客，要使用廁所非常不方便，從中壢火車站最被詬病的火車站開始改進，努力爭取經費讓工程得以進行，也感謝台鐵局的用心。

(中國時報)