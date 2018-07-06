陳學聖會勘 遭嗆收割政績

台鐵中壢站廁所更新，旅客如廁更加舒適。（呂筱蟬攝）

友善列印
中國時報
呂筱蟬／桃園報導

台鐵中壢火車站使用超過40年，旅客行經廁所前都聞到屎尿惡臭，屢被網友票選為「全台最爛火車站」。為甩臭名，歷經半年改造將完工，國民黨桃園市長參選人陳學聖5日前往視察；但市長鄭文燦6日將前往中壢火車站會勘，陳學聖卻搶先一步，市議員王浩宇在陳學聖到達前，嗆收割政績，現場一度陷入混亂與尷尬。

陳回批何來收割之說

對此，陳學聖表示，2017年5月18日與多位市議員到中壢火車站共同會勘，再向交通部爭取經費做改善工程，這與地方政府和市議員都沒有關係，何來收割之說，他們才應該做好火車站外的改善，趕快做好地下化才是最要緊的事。

中壢車站每日進出旅客超過5萬7000人，是全台旅客數第3多的車站，不過民眾普遍印象都是「廁所超級髒亂」，小便斗卡滿尿垢，甚至流到地板上，而地板也總是溼答答，臭味始終消散不去。台鐵局在今年1月開始動工修繕廁所，花了半年時間，公廁的新面貌總算曝光。

全新廁所9日將啟用

中壢火車站長陳志碩表示，站前廁所改善全部座翻修，女廁11間、男廁5間、小便斗7座，提升廁所採光，還有一座無障礙廁所。台鐵車站月台少有公廁，為提升旅客的方便度，也在中壢站月台內新設公廁，有男廁2間、小便斗2座及女廁4間，如廁不需再跑到站外，廁所將於9日啟用，站前流動廁所也將撤除。

陳學聖表示，廁所是一件小事，卻是民眾的大事，中壢車站改建工程停擺，4年已過去，但是不能讓近出中壢火車站的旅客，要使用廁所非常不方便，從中壢火車站最被詬病的火車站開始改進，努力爭取經費讓工程得以進行，也感謝台鐵局的用心。

(中國時報)

定期票 自動加值悠遊超便利 老將新秀對決 爭當員林市長

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。