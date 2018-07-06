老將新秀對決 爭當員林市長

2018年07月06日 04:10 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

游振雄已連任5屆縣議員，基層實力雄厚。（謝瓊雲翻攝）

彰化縣員林市長張錦昆任期屆滿，將投入縣議員選戰，空出的市長寶座，國民黨提名議會資深老將游振雄參選，對上議會新人民進黨籍陳秋蓉，加上現任市代會主席林錦泉早早表明問鼎意願，泛藍能否整合還有待觀察。

51歲陳秋蓉曾擔任彰化縣長魏明谷、立委陳素月的服務處助理，外型甜美又笑容可掬，服務很受選民好評，擔任1屆鎮民代表後，即以選區第1高票當選縣議員，去年初即數度傳出將投入市長選舉，但未獲本人證實。

綠營徵召新人陳秋蓉

陳秋蓉向來被視為魏明谷嫡系子弟兵，最後在黨內無人競爭情況下，接受民進黨徵召提名、披掛上陣；她表示，義無反顧、勇於承擔，並宣布將帶領員林市民向前走，成為榮耀的幸福城市。

56歲的游振雄已連任5屆縣議員，亦擔任彰化農田水利會會務委員；出身體育界的他，早年還曾是舉重與健力國家選手，曾獲1985至1997年台灣區運及全國運動會冠軍。擁有水利會系統與體育會支持，民意基礎雄厚。

泛藍2強相爭待整合

原有意爭取提名的議會新人劉惠娟，在黨內初選登記提名最後一刻決定禮讓，並與現任市長張錦昆、中華民國農會理事長蕭景田現身市黨部力挺，展現大團結氣勢。

68歲林錦泉已連任4屆員林鎮民代表，還當了2屆主席，亦深耕地方多年，最早公開表態的他，同時具有國民黨員身分，卻拒絕初選機制，近來仍持續勤走基層，並出席許多公開活動行程。

員林市一向被視為南彰化大票倉，過去選舉結構基本盤藍大於綠，泛藍最後能否有效協調整合？不只是市長選情勝負關鍵，也成魏明谷在南彰化選情的觀察重點。

(中國時報)