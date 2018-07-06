民雄鄉長拚連任 誰來挑戰

2018年07月06日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉義報導 ／嘉義報導

民雄鄉地方人士許能通在民雄陸橋十字路口掛看板，因未署名，引發各界好奇。（呂妍庭攝）

民雄鄉民代表簡嘉億年初就在各重要路口掛起賀年看板，日後動向特別引發外界關注。（呂妍庭攝）

嘉義縣民雄鄉現任鄉長何嘉恒已獲民進黨提名，朝爭取連任之路邁進，在地方、中央皆綠營主政下，要挑戰有現任優勢的何嘉恒並非易事，目前已傳出鄉民代表簡嘉億和地方人士許能通正在評估要不要參選今年民雄鄉長選舉，不過兩人未鬆口，簡嘉億透露有高度意願，但需要謹慎評估。

許能通掛看板試水溫

近日民雄路橋十字路口掛起1張看板，看板只有「堅持、勇氣」4個字和一匹馬，因未署名又處交通要道，引發民眾好奇，經了解看板為已參選過多次公職選舉的許能通所懸掛，外界解讀他掛看板是為了選鄉長試水溫。

面對記者詢問，許能通坦言正在評估要不要投入年底選舉，指接下來還會陸續懸掛出相同的看板，堅持和勇氣是他要表達的心聲，為何不署名？許能通說馬是他的正字標記，民雄人看到馬就會想到他。

簡嘉億屢被基層勸進

簡嘉億年初就在各重要路口掛起大型看版，讓各界對他未來動向十分好奇，簡嘉億說，基層勸進聲不斷，他也有高度意願挑戰鄉長寶座，「決定了就會告訴大家」，地方人士評估，何嘉恒連任看好度高，但簡嘉憶基層實力不弱，選鄉代是十拿九穩，如泛藍勢力能整合成功，拚鄉長不是沒機會。

何嘉恒平常心看待

何嘉恒說，確實聽聞有兩名潛在競爭者，但選舉是個人自由，「平常心看待」，強調他自上任後不曾休息，除平日鄉政事務，舉凡廟會、社區或學校等大小活動，他都盡量到場和鄉親互動，且在縣長張花冠和立委陳明文協助爭取下，不只前瞻預算爭取到9億元，其他地方建設也將近22億元，「相信民雄人都知道我有在做事」，會努力做到最好。

(中國時報)