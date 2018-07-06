里長政黨推薦書 窺選情消長

2018年07月06日 04:11 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

春江水暖鴨先知！高雄市里長選舉持政黨推薦書參選人數多寡，猶如選情溫度計，反映出市長與議員藍綠選情消長，與縣市合併後的選舉結果頗為契合，是有趣的另類田野民調。

中選會及高市選委會資料顯示，2010年縣市合併後的第一屆里長選舉，891里持國民黨推薦書參選有397人、民進黨184人，市長選舉結果陳菊82萬餘票，楊秋興41萬餘票，黃昭順31萬餘票，藍綠差距近10萬票，不過，議員席次卻是藍大勝，也助許崑源當選議長。

綠盛藍衰 里長先知

2014年陳菊第3度連任，喊出「議會拚過半，全面執政」，社會氛圍綠盛藍衰，持國民黨推薦書里長參選人數大幅滑落45％至214人，民進黨則成長近3成達245人，持藍綠政黨推薦書人數消長，選舉結果，陳菊以99.3萬票勝楊秋興45萬票，淨贏54萬票。

曾參與輔選工作的小港前鎮區市議員參選人許乃文表示，里長參選人以無黨籍者最多，不過，里長參選人是否願意持政黨推薦書，與社會政治氛圍成正比。

他以2014年選舉為例，前金新興苓雅區許多初次參選新人持民進黨推薦書，都輕鬆擊敗連任多屆的資深里長，當選率逾9成，幾乎揮出全壘打。

登記人數 時有變化

今年，藍綠已展開里長提名，國民黨提名、願持政黨推薦書有218人、報備無黨身分參選163人；民進黨寄送256份提名公文給參選人。

不過，依第一、二屆里長選舉持推薦書登記人數，與政黨實際發給數有增減，參選人會隨著社會政治氛圍變化，在登記前做出決定。

換言之，里長推政黨薦書人數多寡的田野民調結果，將在登記截止時刻揭曉。

(中國時報)