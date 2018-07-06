供電吃緊 新北拚節電1.5億度

新北市府經發局舉辦節電媒合會，以優惠價格協助商家汰換老舊耗能設備，訂下每年節電1.5億度用電的目標。（吳岳修攝）

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中國時報
吳岳修／新北報導

全國用電吃緊，新北市府經濟發展局5日舉辦「新北10大行業節電媒合會」，找來全市產業用電比前10大行業，篩選出照明、空調等7項最耗電媒合項目，媒合21家節能設備廠商提供8折汰換優惠措施，粗估每年最高能節電1.5億度，等同連江縣3年半總用電量。

經發局5日舉辦節電媒合會，邀請全新北市產業用電比前10大行業，包含金融保險業、不動產業、運輸及倉儲業、旅館業、便利商店業、電器零售業、美容美髮業、餐飲業、服飾零售業及眼鏡鐘錶零售業等業者與會。

新北市長朱立倫說，新北市約有6萬店家，是全國工商重鎮，每年總用電高達208億度，有鑑於近年供電吃緊，新北市發展經濟同時，也應帶頭節能減碳，希望透過節電媒合協助業者汰換老舊耗能設備，預估每年可省下1.5億度電。

經發局綠色產業科長廖士煒說，這10大行業全年總用電量約16億度，中小型商家缺乏專業能源管理方向，使用的設備老舊耗電，無形中耗損不少不必要的能源，市府希望透過節電媒合，輔導商家以優惠價格汰換老舊的耗能設備。

廖士煒指出，媒合會邀請節能設備業者與各行業商家直接溝通，安排專家諮詢並診斷用電狀況，鎖定最耗電的照明、空調、熱泵、冷凍、事務機器、隔熱玻璃（膜）及智慧能源管理等7種項目，年底前只要向21家與市府簽約合作廠商購買節電商品，商家可享有8折優惠，鼓勵更新設備，達到節電目標。

(中國時報)

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