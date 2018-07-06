競選總部 走親子樂文青風

新竹市議員參選人陳建名改裝老房走文青風，不少路人還以為是咖啡店。（陳育賢攝）

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中國時報
／竹市報導
競選總部風格大改變，文青、親子風大夯，新竹市議員參選人曾文濤就擺了兩台最流行的夾娃娃機，大受親子歡迎。（陳育賢攝）

過去的參選人競選總部，總是讓人有種嚴肅、戰鬥、滿滿旗誌口號的印象，但時代不同了，面對不同的選民結構，競選總部也要大變裝，新竹市不少年輕參選人以文青、親子為取向，總部像文青咖啡店，連時下最夯的夾娃娃機都弄進總部，希望讓總部成無壓力的休閒場所。

還記得過去的競選總部嗎？肅殺緊張的氣氛總是布滿總部，但選民結構已大大改變，年輕的參選人也有不同想法，從總部、服務處的陸續成立，就可嗅到很不一樣的味道。

新竹市議員參選人曾文濤與陳建名，不約而同都走文青、文創風，不注意看還以為是咖啡店。位在延平路的陳建名服務處，因其經費有限，選了不起眼的3、40年老透天厝改裝，從設計、粉刷、簡單的裝飾全由自己與助理DIY。

因外觀簡約、清爽，很像時下以老房改裝的文青咖啡店，裝潢期間就有不少人上門詢問是否要開咖啡廳。陳建名表示，他要營造的氣氛就是很文青、很輕鬆的總部，希望是左鄰右舍、大家都會隨時想來喝杯茶、咖啡、看個書報的地方，果然現在每天都有不少好朋友來「喝1杯」。

位在東區光復路、竹科旁的曾文濤總部，同樣走簡約風，由於本身是2個孩子的爸爸，喜歡小孩子的他，主打的政見也是幸福城市，因此特別擺了2台時下最流行的夾娃娃機，只要來打卡就能夾1次，果然吸引不少親子前來體驗。

他說，兒子平時很愛夾娃娃，自己也喜歡偶而夾一下，很容易培養親子關係，因此這次特別在總部擺了兩台，裡頭放些小火柴盒工程車與可愛小熊吊飾，雖然「獎品」很便宜，但卻能釋放親子同心協力的溫馨氣氛，現在不僅左鄰右舍親子都喜歡來「試手氣」，自己也可以藉此紓壓，一舉兩得。

(中國時報)

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