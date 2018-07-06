林佳龍批減電非減煤 盧秀燕嗆自我感覺良好

台中市長林佳龍（左）5日參觀后里豐興鋼鐵鋼筋工場運轉情形，說到空氣品質時，話鋒一轉抨擊盧秀燕公投減電提案。（陳淑娥攝）

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中國時報
／台中報導

台中市長林佳龍5日前往后里豐興鋼鐵，大讚台中市首創燃油鍋爐汰換補助政策，實施成效良好，話鋒一轉抨擊對手立委盧秀燕公投提案要減電，不是減煤，「中電不北送」是假議題。盧反批林對空汙整治不斷自我感覺良好，籲「市長換人，空氣才會換新！」

林佳龍5日見證全新鋼筋工場完工運轉，肯定豐興投資28億元改善製程，將重油加熱爐改燒天然氣，讚賞台中空氣品質上半年已進步，甚至比全台好一點。

林佳龍話鋒一轉說，「有人說要公投減電，是要減電，不是減煤！」直批盧秀燕提案是要每年減電1％，台中電都不夠了，無法「中電北送」，「中電不北送」是假議題，應主張「中電中用」，若有多餘或季節性調配再南北支援，否則若滯礙台中發展，是政治民粹。

林佳龍說，近年台積電等大廠都來投資，能源政策可以就能源結構進行改變，可增加綠電，但不能連火力發電、天然氣都不行，若照該公投提案，不能用核電、煤及天然氣，這種公投對台灣有幫助嗎？

國民黨台中市長參選人盧秀燕則反批，林覺得台中空氣良好及空汙整治很有效，跟市民的觀感落差太大，市民不禁要懷疑，到底是市民眼睛有業障或林市長眼睛視而不見。盧秀燕說，台中過去是好山好水好空氣，從去年開始，肺癌成為台中癌症第1名，空氣若不再好好整治，每個人都有致癌可能。身為市長若對空汙視而不見，市民會非常失望，她會誠實面對台中市空汙問題。

(中國時報)

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