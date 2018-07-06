南市公投選務人員 乏人問津

2018年07月06日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

年底公投綁大選，將採取選舉及公投領票、投票均在同一投開票所但分流因應，台南市1321個投開票所需要1萬2000名選務人員、公投需再增加8200人，既定選務人員已招募完成，但公投部分乏人問津，人力荒成為一大考驗。

11月24日年底大選投票日，由於公投提案連署須超過28萬人連署才成案，現階段尚無法確定屆時有幾件公投案，不過，相關整備作業已如火如荼進行。

台南市政府民政局代理局長兼選委會總幹事林振祿說，年底選舉加上公投選務工作，預計每個投開票所在原有的8至10人之外，至少必須多增加6名人力，也就是4位選務人員、2位監察員，但目前公投選務因外界解讀可能會很複雜的前題下，乏人問津，正透過國營事業、公家機關增派員額。

林振祿說，考量選民與公投選民資格並不一樣，選民是年滿20歲、後者年滿18歲即可，所以決定分開領投，但仍在同一投開票所，也就是先領投選票、再領投公投票，預計選務作業並不至於太繁複，分工分流就能避免混亂。

他說，選務人員日薪看工作程度輕重，從1000多元到3000元都有，以協助核對身分證的選務人員日薪約2000元出頭，公投選務人員也比照一般選務人員，預計7月底前完成招募8200人，不啻為一項考驗，倘若公家單位都招嘸人，就得考慮對外招募大專院校學生。

(中國時報)