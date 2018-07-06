南市公投選務人員 乏人問津

友善列印
中國時報
／台南報導

年底公投綁大選，將採取選舉及公投領票、投票均在同一投開票所但分流因應，台南市1321個投開票所需要1萬2000名選務人員、公投需再增加8200人，既定選務人員已招募完成，但公投部分乏人問津，人力荒成為一大考驗。

11月24日年底大選投票日，由於公投提案連署須超過28萬人連署才成案，現階段尚無法確定屆時有幾件公投案，不過，相關整備作業已如火如荼進行。

台南市政府民政局代理局長兼選委會總幹事林振祿說，年底選舉加上公投選務工作，預計每個投開票所在原有的8至10人之外，至少必須多增加6名人力，也就是4位選務人員、2位監察員，但目前公投選務因外界解讀可能會很複雜的前題下，乏人問津，正透過國營事業、公家機關增派員額。

林振祿說，考量選民與公投選民資格並不一樣，選民是年滿20歲、後者年滿18歲即可，所以決定分開領投，但仍在同一投開票所，也就是先領投選票、再領投公投票，預計選務作業並不至於太繁複，分工分流就能避免混亂。

他說，選務人員日薪看工作程度輕重，從1000多元到3000元都有，以協助核對身分證的選務人員日薪約2000元出頭，公投選務人員也比照一般選務人員，預計7月底前完成招募8200人，不啻為一項考驗，倘若公家單位都招嘸人，就得考慮對外招募大專院校學生。

(中國時報)

林佳龍批減電非減煤 盧秀燕嗆自… Fun暑假 體驗VR電競快感

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。