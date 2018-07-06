Fun暑假 體驗VR電競快感

2018年07月06日 04:11 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

暑假起跑，高市觀光局力推深度宗教之旅，推薦民眾與心靈來場對話。周末假日活動滿檔，高雄啤酒音樂節6日一連3天於夢時代開唱，高市府打造「VR體感電競館」。壽山動物園7日夜間遊行、愛河水漾嘉年華進入尾聲，民眾不妨玩水消暑。

曾姿雯表示，高雄擁有豐富多元宗教文化據點，如佛陀紀念館、玫瑰聖母聖殿主教座堂、天主教真福山、鳳山龍山寺、旗後教會、天台山道場等各具特色，宏偉建築、特色導覽行程及宗教慶典活動，展現宗教獨有藝術與文化。

她推薦，民眾可造訪廟宇、教堂等地進行文化洗禮，順道遊玩鄰近景點，如高雄版「忘憂森林」大東溼地、衛武營文化藝術中心、寶來花賞公園、大樹舊鐵橋、十八羅漢山風景區等。

壽山動物園歡慶40周年，7日晚6時30分進入最高潮，啟動「壽山巡航紀」點亮夜間燈光，另邀請兒童劇團、舞團與大小朋友同歡。愛河水漾觀光嘉年華7、8日舉辦獨木舟拔河賽、盪鞦韆跳愛河、雙人獨木舟等活動，讓「整條愛河變成我的運動場」。

高雄啤酒音樂節6日晚間熱鬧登場，新科金曲歌后徐佳瑩、亞洲舞王羅志祥等人領軍開唱，而高市府首度將體感科技大型商展活動移師現場，打造「VR體感電競館」邀請民眾一起戴上VR戰甲頭盔、坐上體感模擬飛行器體驗虛擬世界戰場。

(中國時報)