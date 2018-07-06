吃好、釣滿 瑞芳夜釣出航

2018年07月06日 04:10 中國時報 吳岳修／新北報導

新北市政府農業局輔導瑞芳區漁會，舉辦「2018瑞芳夜釣體驗遊程」活動，新北市府漁業處指出，夏天白帶魚、鯖魚、竹筴魚及鎖管會追逐海流聚集，正是出海夜釣的好時機，深澳當地海釣船主經驗豐富，帶領釣客到漁汛豐富的海域，讓釣客滿載而歸，體驗遊程自13日起開始報名。

漁業處指出，深澳漁港位處新北市瑞芳區，鄰近海流交會魚群聚集，是北台灣重要漁場，附近擁有得天獨厚的象鼻岩、酋長岩、海天步道等特殊海蝕景色，市府除發展漁業，也推動轉型為海釣休閒漁業，白天賞景享用豐盛海鮮，晚上人手一竿上船海釣，在經驗豐富海釣船引領下滿載而歸，吃好、釣滿，快樂出航。

新北市副市長葉惠青表示，新北市近幾年積極升級漁業，將休閒、觀光、生態結合漁業發展，讓深澳地區成為極佳的生態旅遊基地，漁業也極為發達，在新北市府與漁會努力下，結合當地志工導覽，要把深澳當地的美食、祕境介紹給所有民眾。

瑞芳區漁會總幹事黃志明說，瑞芳深澳港彎是鎖管全國產量最多的地方，近50艘娛樂船也是全國最多，遊客只要提供身分證即可出海夜釣，比較起其他漁港，深澳漁港周遭有象鼻岩、酋長岩等天然美景，沿海景觀美麗特殊，歡迎民眾來深澳參加好山好水的一日遊。

漁業處表示，瑞芳夜釣體驗遊程從7月13日起至8月3日止，每周五共4梯次出發，每梯次限定200人，優惠體驗價每人只要1880元，名額有限先搶先贏，有興趣民眾可至「來趣農家DO一日」網路平台、瑞芳夜釣活動官網或撥報名專線：(02)2265-0946查詢。

(中國時報)