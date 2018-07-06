黃成峻唱嘻哈 李柏瑟扮數位歌姬

2018年07月06日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

社群媒體興起，參選人紛紛拍影片拉近和選民距離，黃成峻化身嘻哈歌手，拍攝「桃園政治有嘻哈」MV，以Rap和快節奏唱出拒絕選舉陋習；「地方媽媽」李柏瑟角色扮演「數位歌姬」初音未來，到機場接返國的兒子，幽默的影片放上網引起回響，選民直說年輕20歲、像女神，鼓吹她穿上掃街「一定當選」。

劉福助唱嘻哈成金曲亮點，無黨籍市議員參選人黃成峻大膽推出「桃園政治有嘻哈」影片，Rap歌詞直白唱出自己不要貢丸湯、炒米粉，沒有路口舉牌和綁樁的選舉政策，強調不會「選前說一套、選後找不到」，不分藍綠，要讓桃園青年準備起飛。

黃成峻的爸爸是前縣議員黃哲鐘，他也在歌曲中坦然唱出自己是「政二代」，但不「靠爸」全靠自己放手去衝，超水準的演出和拍攝手法讓網友大讚「打趴一堆歌手MV」，質疑是花大錢，但黃成峻笑說自己根本沒花到什麼錢，全是來自各行各業的朋友們，犧牲假期、情義相挺，印證「出外靠朋友」，希望讓大家看到年輕人蘊藏的熱情與活力。

李柏瑟因在加拿大的兒子日前刻意提前返台，將她睡眼矇矓的模樣拍下放上網，這回兒子再回來，她計畫上演「媽媽的復仇」，租下服裝和假髮，打扮成日本的宅男女神「初音未來」到機場接機，笑言自己是「粗音偽來」，沒想到嚇人反被嚇，看到兒子當下自己大叫，雖然第一次整人就失敗，卻讓選民看到親民的一面，也讚她體態維持佳是「女神」，她則笑著自嘲是「女繩」。

(中國時報)