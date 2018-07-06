嘉義老翁溺死 縣府公所判賠504萬

2018年07月06日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

7旬老翁騎電動車行經嘉縣朴子市松梅2號橋前，摔落松梅重劃北路九與橋墩間的缺口，跌落到貴舍大排水溝而溺斃，家屬提訴國賠，法官認為嘉義縣政府、朴子市公所未善盡管理防護之責，判2單位共同賠償504萬餘元。

吳翁的家屬指出，吳翁於2017年9月17日清晨5時許，騎電動腳踏車由北往南，行經松梅重劃北路九松梅2號橋前，吳翁摔落路與橋墩間的缺口，跌到貴舍大排下而溺斃。

家屬認為，因道路寬度大於橋墩，路與牛挑灣小排雖有防護水泥體，但橋前沒有防護水泥體，橋墩與路形成缺口，且此路段沒有路燈，路面或橋墩沒有任何反光條、指示標誌等防護措施，致吳翁未即時發現缺口，連人帶車摔死，道路、橋、溝排等設施管理有缺失，向嘉義縣政府、朴子市公所、嘉南農田水利會提訴請求國賠。

縣府主張，道路是農路，設置及管理權責為朴子市公所，農路旁的排水溝渠及相關設施為嘉南水利會管轄，縣府不負賠償義務。

朴子市公所辯稱，農路不適用公路法，縣府鋪設AC路面並未知會朴子市公所，也未移交管理，肇事缺口位於左側，從吳翁摔落地點推判是逆向行駛，與護欄設置與否無關。嘉南水利會則稱，肇事地點是貴舍排水，屬縣管區域排水，由縣府管理。

法官審理認為，依《自治條例》規範嘉義縣轄內各種道路修築改善屬縣政府權責、管理機關為公所，2016年縣府施作松梅重劃九等11件改善工程，肇事缺口是施工後產生的瑕疵，周圍毫無護欄或警示標誌，判縣府、朴子市公所連帶賠償吳妻172萬餘元、吳翁的兒子92萬餘元、3名女兒各80萬元，合計約504萬餘元。全案可上訴。

(中國時報)