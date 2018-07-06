中和老將實力雄厚 新人爭出頭

2018年07月06日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

新北市第五選區（中和）素來是藍營票倉，本屆市議員應選6席，較上屆增加1席，藍綠陣營各推出3名參選人角逐，民進黨老樹換新枝，國民黨則是老將固守領域，加上現任無黨籍市議員游輝宂爭取連任，整體大環境對藍營有利，預料將上演龍爭虎鬥。

國民黨本屆提名3席，現任市議員陳錦錠、邱烽堯尋求連任，陳錦錠長期關注華新街一帶的滇緬新住民，深受新移民支持，邱烽堯為前中和市長邱垂益之子，同樣基層實力雄厚。

另外，前議員金瑞龍上屆以些微票數敗選，成為遺珠之憾，儘管落選但服務處4年來從未撤離，本屆獲得國民黨提名捲土重來，與擔任里長的妻子陳美華持續關心地方，矢言不讓第一高票落選的遺憾重現。

民進黨同樣提名3席，但卻要面臨時代力量瓜分票源的風險，現任市議員林秀惠耕耘中和員山，市議員張瑞山則交棒給女兒張維倩，張維倩擁有律師執照，主打「婦幼律師」，要接替父親繼續替鄉親們服務。

至於市議員江永昌轉戰立委成功，遺缺則由前民進黨發言人張志豪遞補，張志豪知名度高，又有江永昌全力支持，初選中獲得高支持度，但地方也盛傳他是空降部隊等耳語，引發張志豪不滿，他強調，自己是土生土長中和人，對中和有濃厚情感。

游輝宂爭取連任，他為前中和市民代表會主席游象賢之子，長期深耕南勢角一帶，實力不容小覷。

(中國時報)