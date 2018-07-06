一條龍服務 台南青年職涯發展中心啟用

2018年07月06日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

暑假同時也是求職旺季，為挺青年就業，雲嘉南地區首座YS青年職涯發展中心5日於台南揭牌啟用，最大特色是與永康就業中心結合，提供青年一條龍式服務，從職涯探索、諮詢輔導、履歷健檢、模擬面試到職訓及就業媒合等，預計到年底可服務雲嘉南區逾2000人次。

此次YS成立是繼高雄、新竹與台中後成立的第4處青年職涯發展中心，勞動部次長林三貴5日南下主持揭牌啟用儀式，他說，目前15至29歲青年失業率8.23％，藉由設立YS據點盼能降低青年失業率。

據統計，雲嘉南轄區大專畢業生就業率71.1％，平均4.2個月找到工作。林三貴說，提升青年就業力關鍵在協助青年做好職涯認知與就業準備，YS就是希望幫助年輕人突破困境，量身打造個人化與專業化的職涯規畫服務，讓青年從畢業到工作前，成為企業想要的人才，也解決業界缺工問題。

勞動力發展署副署長施貞仰表示，雲嘉南YS青年職涯發展中心提供職涯探索、職業適性測驗、履歷健檢、模擬面試、企業參訪、名人講座、小團體工作坊、職訓諮詢與就業媒合等服務內容，且為提供更多元諮詢管道，也設置「職涯ON LINE」線上諮詢，明年更預計建置虛擬職場體驗設施提供青年體驗。

YS青年職涯發展中心未來將主動巡迴走入校園，舉辦職涯相關活動並做駐點服務，助學子即時掌握職場變化與產業趨勢。

(中國時報)