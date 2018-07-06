聯合奠祭搭配環保葬 21項免費

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中國時報
／新北報導

殯儀館總是予人陰森感覺，新北市板橋殯儀館封閉地下室，由於陰暗、積水、漆黑，連民政局長江俊霆都表示，第一次下來看的時候「整個有嚇到」，完全不想逗留，經民政局及殯葬處努力下，把這處陰森的地下室打造成明亮寬敞的拜飯間，提供喪家人性化的治喪空間。

殯葬處表示，新拜飯間場地使用費仍維持每日100元，並免費提供每日2次的拜飯服務。民眾若選擇聯合奠祭搭配環保葬，即可免收拜飯間場地服務費，還可享有從大體接運、冷藏、洗身、著裝、化粧、大殮、靈車、禮堂使用、遺體火化、棺木、骨灰罐、骨灰罐刻字、瓷質相片等共21項流程全數免費服務。

江俊霆表示，依民間習俗，民眾在治喪期間會設立牌位「拜飯」，除了孝道傳承，另藉由拜飯來減緩親人離去之哀傷，但市立殯儀館現僅有161個牌位，且空間狹小擁擠，另醫殯分流政策上路後，醫院不得附設簡易靈堂，致拜飯牌位需求增加，因此就殯儀館現有空間規劃新設牌位區。

民政局檢討空間使用狀況，發現板殯地下室空間大，江俊霆到場會勘發現，地下室陰暗，地板積水，堆滿雜物和擔架床，由於空氣不流通，還充滿異味。

這樣的陰森雜亂的地下室，經過殯葬處的規劃努力，重新打造成以木紋地磚搭配LED照明、共規畫328個牌位的現代化拜飯間，並自5日起開放使用。

(中國時報)

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