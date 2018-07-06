閩南文化節 保平安補好運

2018年07月06日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

半年節將至，桃園土地公文化館策畫長達2個月的桃園閩南文化節，除了18日起跑的「半年轉運鬥陣祈福」晚會，還有21日的「歇夏納涼音樂會」、9月重頭戲「桃園藝閣嘉年華」三大特色，除了求好運，還能展現廟口文化傳統特色。

鄭文燦說，今年土地公文化節增加國際交流，轉型擴大為「國際土地公民俗藝術節」，以「半年轉運鬥陣祈福」晚會打頭陣，他解釋，閩南人在農曆6月6日有開天門、保平安、補好運的傳統，感謝上半年的保佑、祈求下半年的平安，並檢討過去半年的表現、未來半年要更努力，代表台灣人打拚、進取和感恩的精神，以他本屆勝選為例，笑言：「前面選不好、後面要加緊努力！」

文化基金會執行長劉子琦說，半年節以廟埕文化為主軸，邀請屏東阿猴掌中班演出布袋戲、金曲歌手嚴詠能及電音封神榜帶領三太子團隊表演，加上親子搓湯圓活動，展現廟口文化特色。

21日在陽明運動公園的音樂會，請來鐵獅玉玲瓏的姐妹班「錦裙玉玲瓏」陳寶貴和陳美珠大師演出，鄭文燦說，台灣念歌團和說書人有異曲同工之妙，另外還有謝銘祐及吳申梅等金曲歌手演唱台語金曲，陪伴市民度過盛夏夜晚。

壓軸則是9月15日在桃園藝文廣場舉辦的「藝閣嘉年華」，共有28個隊伍，在北港傳統工藝師教導下，穆斯林、越南和印尼的新移民們也要推出屬於自己的藝閣，讓今年的藝閣吹起異國風情，鄭文燦說，藝閣將民間小說傳統故事濃縮在一台花車，就像是古代的花車和角色扮演。

(中國時報)