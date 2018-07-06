超瞎！ 清潔員把屍體當洋娃娃搬

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中國時報
／台南報導

台南市安平區健康三街一棟大樓2日發生的女物理治療師跳樓命案，因為死者身形瘦小，一開始竟被大樓清潔員誤以為是洋娃娃，蔡姓女清潔員與同事將「娃娃」搬上推車移至大樓的垃圾回收站，才驚覺是真人，嚇得報警，事後趕緊到廟裡收驚，家人直呼「超瞎」。

台南市安平區2日發生一起女物理治療師跳樓命案，王女疑似因罹患腎疾，須終身洗腎，不願父母費心照顧自己，進而輕生尋短，在住處10樓跳樓自殺。

死者墜落大樓外花圃車道時，因為身形瘦小，身上只穿內褲與削肩的衣服，路人經過發現時，第一時間竟以為是洋娃娃，並通知大樓的蔡姓清潔婦人處理。

65歲的蔡姓女清潔員2日一大早上班，就被通知去處理大樓外的一具「洋娃娃」，她與同事兩人在搬動時，自己一觸摸到腳，就懷疑是真人，但同事卻仍堅稱是「假人」，兩人半信半疑的將「洋娃娃」搬上推車，再推到大樓的回收場。

蔡女愈看愈奇怪，看到娃娃的頭凹了一個洞，且臉還似曾相識是大樓的住戶，不死心再叫另一位男同事來見證，才發現是一具真人的屍體，3人趕緊報警。

「女兒，我搬到屍體了怎麼辦？」蔡女當場嚇得心驚膽跳，回家告訴女兒，研判死者可能半夜跳樓，因為整晚的大雨，地上的血跡早被雨水沖刷掉，且地面都是被雨打落樹葉，很難發現異狀，才會傻傻的去抬屍體。

女兒驚呼將能夠屍體誤認成娃娃簡直是「超瞎」，一邊安慰母親是作功德，一邊趕緊帶母親到廟宇收驚安撫情緒。

蔡女稱，一開始搬動屍體的時候真的以為是洋娃娃，所以不會怕，事後得知是屍體，嚇得這兩天都會不自主想到此事，全身不自主起雞皮疙瘩。

全國各縣市自殺防治專線0800-788-995

(中國時報)

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