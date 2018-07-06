軍改處分書出包 爆人為搞鬼

2018年07月06日 04:10 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

國防部趕在7月1日年金改革實施前，寄出20多萬分「已退軍職人員退除給與重新計算通知函」，卻發生大批寄送人名與地址不符、級職錯誤等烏龍案件，連總統蔡英文都直言非常不應該，離譜狀況衍生想像空間。民進黨立委王定宇5日受訪指出，不論是電腦出包還是人為因素，已經有專責小組在跨部會調查，「如果是電腦問題，政府要檢討，若是人為破壞，這是不能輕縱的」。

若有疏失 軍方不逃避

對軍人年改拼本月1日與公教年改同步上路，卻出現大批錯誤，引發批評及重新寄發浪費的430萬公帑誰埋單等諸多爭議，國防部常務次長柏鴻輝中將日前回答立委詢問，允諾1個月內完成調查，「若行政上有疏失，也絕不逃避。」國防部發言人陳中吉此表示，全案正由督察部門清查中，希望能儘早釐清案情。

綠委質疑 誰刪工作表

媒體人周玉蔻前天在網路媒體指出，「相關單位已經鎖定一目前仍服務於軍方機構的特定人士調查，搜集證據、清查其身家背景，了解他犯案動機當中。」

王定宇表示，相關資料是某部門從資料庫轉檔成工作表，再把工作表燒成光碟交給負責寄信的部門，因此就算寄信部門逐筆檢查，也查不出錯誤，因為原始檔案就已經是出錯，「客觀來講，不能責怪寄信單位」。

究責不難 善後最要緊

他指出，奇怪的是如今回頭檢查，資料庫是正確的，但重要的工作表卻已被刪除，「誰會把工作表刪掉？專責單位應朝這方面了解。」發退伍金已經很多年，轉檔不是第一次，希望趕快找出問題。

王定宇說，其實要鎖定是哪個環節出問題並不難，但當下若先處理追究，一方面變成單位間的互相推諉，政府不應該這樣，趕快提供正確訊息與通知單比什麼都重要。

他強調，如果是電腦問題，政府要檢討；若是人為破壞，這就不能輕縱，「希望沒有人為破壞」。他又說，軍改經過不斷協商討論，通過的版本可以說是非改不可下最好的版本，當然還有些人會被影響到，尤其是「情緒問題」。

(中國時報)