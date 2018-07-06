屠豬男遭殘殺 割喉放血

2018年07月06日 04:10 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣北港鎮新厝里從事殺豬工作的蔡姓男子，5日被發現頸部幾乎快被割斷陳屍住家，死者頭部有數處刀傷，致命傷是喉嚨遭割破失血過多。與死者同住的胞弟供稱早上有人與哥哥爭吵，但警方認為疑點重重，不排除親弟涉案，目前循線深入偵辦中。

住在北港鎮新厝里的54歲蔡姓男子，5日早上8點多被同住的小妹發現陳屍廚房，警方採證發現，死者頭部被砍多刀，喉嚨被割破是致命傷，住家門窗未被破壞，但現場有遭清洗痕跡。

警方表示，死者離婚後與四弟、小妹同住，平日從事殺豬工作，也會到工地打零工，交友情況單純。其四弟雖沒有身心障礙手冊，但疑有憂鬱症，案發時人在房間內，是全案關鍵人物，但他否認犯行。

死者四弟原本在外地工作，後來精神受到刺激，人變得自閉憂鬱無法工作，才回到北港老家由死者照顧，幫死者跑腿買東西，鄰居都說他很沉默，沒有攻擊性。

警方認為凶嫌手段相當凶殘，死者前額、後腦有多處刀傷，腹部淤血，致命傷喉嚨處割得很深，頸部幾乎快斷掉，有如殺豬前放血的割法，研判凶嫌有可能是死者的殺豬同業，也不排除是親人因財產糾紛引發殺機。

死者同住小妹說，昨日上午6點多她出門到市場買東西，回到家裡走到廚房，只見大哥趴在地上血流滿地，叫他也沒反應，驚嚇之餘馬上報警。

死者大妹則說，四弟告訴她大哥5日早上曾與人爭吵，他很害怕躲在房間，不知道發生什麼事，直到小妹回家，才知道大哥被殺死。

鄰居指出，4日晚上8點多還看到蔡男在家裡喝酒唱歌，入夜後也沒有聽到打鬥聲，蔡男平日很樂觀，都會與鄰居打招呼，沒有工作時喜歡自己獨自唱歌喝酒。

(中國時報)