獵人百米開1槍 誤殺女友

2018年07月06日 04:10 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 何冠嫻、／苗栗報導

苗栗縣阿美族陳姓男子，4日深夜偕同堂弟和同居人林姓女子，開車到造橋山區打獵，疑因視線不佳又迷失方位，5日凌晨錯將林婦反光的眼睛當成獵物，從百餘公尺外誤擊竟一槍命中林婦頭部，子彈卡在腦幹，陳男淚崩緊急送醫仍回天乏術，陳男訊後依過失致死等罪嫌移送法辦。

警方調查，62歲陳男4日深夜持未合法登記的原住民自製獵槍，和交往近5年的林女、堂弟到造橋鄉苗14線的二寮坑山區打獵，因堂弟行動不便，和林女待在車上聊天，陳嫌則獨自下車到200公尺遠的山區打獵。

昨日凌晨2時25分許，陳男入山後因夜深視線不良，加上方向迷失，看見遠處有雙明亮雙眼，以為是獵物，見獵心喜，槍枝上膛瞄準後，才射擊第一發子彈，瞬間就聽見堂弟嘶聲吶喊「打到人啦！」陳男趕緊下山查看，林女已倒臥血泊，車廂血跡斑斑。兩人立刻將林女送往頭份為恭醫院，再緊急轉往林口長庚醫院急救，但傷勢過重，家屬午後放棄急救。

陳男向警方表示，當時因精神恍惚，誤將林女雙眼當作動物的眼睛，才開槍獵殺，兩人相距近200公尺，竟會一槍命中林女腦部。警方指出，陳、林兩人平時感情深厚，陳因誤擊同居人，情緒崩潰哭倒在醫院，經查子彈從右上眉射入頭部後卡在左後腦幹，醫院搶救後仍無力回天。

陳男雖具原住民身分，但持有無照槍械，警方在他的廂型車查扣2支無照獵槍、104顆鋼珠和45發火藥喜得釘。警訊後，依過失致死、違反槍砲條例等罪嫌移送檢方偵辦。

(中國時報)